On prend les mêmes et on recommence ! L’affiche de la finale de G League est connue et ce sera… la même que la saison dernière. Les Rio Grande Valley Vipers affronteront les Delaware Blue Coats dans un série au meilleur des trois matchs. Acte I mercredi soir, qui va rater ça ? Tout le monde.

Alors qu’on se demande si Dallas va jouer le play-in tournament, si OKC tiendra le coup et si les Knicks pourront le faire face aux Cavs, il existe, dans un univers très lointain, le petit monde de la G League. Et cette nuit, dans l’anonymat général ou presque avaient lieu les finales de conférence.

A l’Est, les Delaware Blue Coats (équipe affiliée aux Sixers) compostent leur ticket pour la finale en battant 108-94 les Long Island Nets (vous aurez deviné l’affiliation). Emmenés par Jaden Springer qui signe un double-double bien gras (21 points, 16 rebonds) et par un Mac McClung à 16 unités, les Blue Coats enchaînent une troisième finale de suite en G League. Après avoir perdu la première en 2020-21 contre le Magic de Lakeland, ils retrouveront pour la deuxième saison consécutive les Vipers de Rio Grande Valley, tenants du titre.

A l’Ouest la rencontre a été plus serrée et les Vipères de la vallée du grand Rio (équipe affiliée aux Rockets) ont bien galéré face aux Sioux Falls Skyforce (équipe affiliée au Heat). A la faveur d’un quatrième quart-temps de feu (+10), les Vipers s’imposent au finish 110-105 grâce à leur duo Ty-Ty Washington Jr./ Jarret Culver, qui combinera au final 55 points (26 et 29 points). Les Vipers auront donc l’occasion de défendre leur titre dans un remake de la finale de l’an dernier.

Rendez-vous (ou pas) dès mercredi soir pour suivre le Game 1 des finales de G League qui se joueront au meilleur des trois matchs ! A noter que le Français Sekou Doumbouya évolue cette saison avec les Blue Coats et jouera donc une finale cette semaine, mais à noter également qu’il ne joue quasiment jamais et qu’il ne jouera par conséquent pas vraiment une finale cette semaine. Bref, rendez-vous (ou pas) dès mercredi soir pour suivre le Game 1 des finales de G League qui se joueront au meilleur des trois matchs, ça en fait des répétitions.