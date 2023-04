C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Jimmy Butler !

Quel est le meilleur coéquipier d'untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu'on va se poser, ensemble

Douze saisons en NBA pour Jimmy Butler, quatre franchises, enfin surtout deux. Petit caractère, les Sixers et – surtout – les Wolves ont payé pour le savoir, mais de Chicago à ses débuts jusque’à Miami actuellement, en passant par Minneapolis ou Philly donc… Jimmy a croisé du sacré beau monde. Un coach (Tom Thibodeau) qui semblait à l’époque l’entraineur idéal pour son style de jeu et son style… d’humain, et pas mal de guerriers qui auront évolué à ses côtés, guerriers avant de le rencontrer ou devenus guerriers à son contact. Du beau monde on vous dit, et des débats, toujours, parce que c’est pour ça qu’on vit.

Partenaire Particulier