Cette nuit, à 3h20 du matin, UConn affrontera San Diego State en finale de la March Madness. Une affiche qui rappelle un duel de 2011, quand un certain Kemba Walker partageait le parquet avec Kawhi Leonard. C’est l’instant flashback.

Kemba Walker, présent à Houston ce week-end pour encourager ses Huskies, sera bien évidemment derrière UConn ce soir pour la grande finale face à San Diego State. On ignore totalement ce que fera Kawhi, mais quelque chose nous dit qu’il aimerait bien voir les Aztecs l’emporter pour venger la défaite du 24 mars 2011, date de son tout dernier match en université.

Ce jour-là, Leonard croise donc la route de Kemba et des Huskies. On est au stade du Sweet 16, autrement dit des huitièmes de finale de la March Madness. Walker est alors sur un petit nuage, lui qui a porté UConn vers un titre de conférence à base de cartons offensifs et de step-backs dévastateurs. En face, les Aztecs de Leonard sont en pleine confiance : 34 victoires en 36 matchs, sous l’impulsion d’un Kawhi déjà en mode two-way player et remarquable d’efficacité.

The last time UConn and San Diego State faced off in the NCAA Tournament 👀

Kawhi Leonard vs Kemba Walker in the 2011 Sweet 16. pic.twitter.com/gnEtHiD4Lf

