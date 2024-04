March Madness : UConn, la capitale mondiale du basket

Ce soir face à Purdue, UConn tentera de marquer l’histoire en remportant un deuxième titre de champion consécutif lors de la finale de la March Madness. Un nouveau titre qui solidifierait un peu plus la grosse domination des Huskies sur la scène du basket universitaire, hommes et femmes confondus.

Cela fait depuis 16 ans qu’on retrouve UConn au stade du Final Four. 16 années de suite sur la plus grande scène du basket universitaire, avec pas moins de neuf titres de champion au bout quand on prend en compte le succès des filles et celui des garçons.

UConn au Final Four (depuis 2008) :

2008 : participation au Final Four pour les filles

participation au Final Four pour les filles 2009 : titre de champion pour les filles + participation au Final Four pour les garçons

titre de champion pour les filles + participation au Final Four pour les garçons 2010 : titre de champion pour les filles

titre de champion pour les filles 2011 : participation au Final Four pour les filles + titre de champion pour les garçons

participation au Final Four pour les filles + titre de champion pour les garçons 2012 : participation au Final Four pour les filles

participation au Final Four pour les filles 2013 : titre de champion pour les filles

titre de champion pour les filles 2014 : titre de champion pour les filles + titre de champion pour les garçons

titre de champion pour les filles + titre de champion pour les garçons 2015 : titre de champion pour les filles

titre de champion pour les filles 2016 : titre de champion pour les filles

titre de champion pour les filles 2017 : participation au Final Four pour les filles

participation au Final Four pour les filles 2018 : participation au Final Four pour les filles

participation au Final Four pour les filles 2019 : participation au Final Four pour les filles

participation au Final Four pour les filles 2020 : COVID

COVID 2021 : participation au Final Four pour les filles

participation au Final Four pour les filles 2022 : défaite en finale pour les filles

défaite en finale pour les filles 2023 : titre de champion pour les garçons

titre de champion pour les garçons 2024 : participation au Final Four pour les filles + finale pour les garçons

Palmarès d’UConn

Chez les filles :

11 titres de champion (entre 1995 et 2016), record NCAA

23 participations au Final Four (entre 1991 et 2024)

Chez les garçons :

5 titres de champion (entre 1999 et 2023)

7 participations au Final Four (entre 1999 et 2024)

Participations au Final Four, filles + garçons la même année :

2004 : titre de champion pour les filles + titre de champion pour les garçons

titre de champion pour les filles + titre de champion pour les garçons 2009 : titre de champion pour les filles + participation au Final Four pour les garçons

titre de champion pour les filles + participation au Final Four pour les garçons 2011 : participation au Final Four pour les filles + titre de champion pour les garçons

participation au Final Four pour les filles + titre de champion pour les garçons 2014 : titre de champion pour les filles + titre de champion pour les garçons

titre de champion pour les filles + titre de champion pour les garçons 2024 : participation au Final Four pour les filles + finale pour les garçons

UConn, “capitale mondiale du basket”

Basée dans la petite ville de Storrs dans le Connecticut, UConn est surnommé la “capitale mondiale du basket”. Vous comprenez désormais pourquoi.

Les filles – coachées par Luigi “Geno” Auriemma – ont imposé une véritable dictature depuis le passage à l’an 2000. Parmi les légendes du basket féminin qui ont porté les couleurs d’UConn : Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore, Breanna Stewart. Que du beau monde. Les Huskies ont notamment réalisé cinq saisons parfaites (sans perdre le moindre match) entre 2001 et 2016, et ont remporté pas moins de 111 matchs de suite (!) entre 2014 et 2017. Surtout, elles ont réussi l’exploit inédit de rafler quatre titres de champion consécutifs entre 2012 et 2016. UConn n’a pas réussi à retrouver les sommets depuis, mais les filles ne sont pas passées loin en 2022 ainsi que cette année (à un écran près).

A moving screen called on UConn with a chance to take the lead in the final seconds. Was this the right call? pic.twitter.com/YBLL8xj3dM

— SB Nation (@SBNation) April 6, 2024

Chez les hommes, UConn est le programme le plus titré du XXIe siècle. Après une première bannière glanée en 1999 sous l’impulsion notamment de Rip Hamilton, les Huskies ont remporté le Graal en 2004 (avec Emeka Okafor, Ben Gordon) puis en 2011 (avec Kemba Walker). Le départ du légendaire coach Jim Calhoun en 2012 n’a pas empêché UConn de retrouver les sommets dès 2014, guidé par l’actuel entraîneur des Nets Kevin Ollie et le meneur Shabazz Napier. Une décennie plus tard, les Huskies semblent plus dominants que jamais. Les hommes de Dan Hurley écrasent tout sur leur passage depuis l’an passé et ont l’occasion cette nuit de rentrer dans l’histoire en réalisant le premier back-to-back depuis Florida en 2007.

À lire également :