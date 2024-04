Affiche au sommet, l’opposition entre UConn et Purdue en finale de la March Madness faisait rêver le monde du basket universitaire. Pendant une mi-temps, elle a tenu toutes ses promesses… avant que les Huskies ne passent la vitesse supérieure. Le champion en titre – trop solide collectivement – a pris le dessus sur l’équipe de Zach Edey (37 points, 10 rebonds, 2 contres) pour réaliser le premier back-to-back NCAA depuis Florida en 2007.

Et de 6 pour UConn !

Les Huskies, dominants toute la saison et remportant un 12e match consécutif à la March Madness avec minimum 13 points d’écart, ont encore une fois prouvé qu’ils étaient au-dessus du lot. Tout ça sous les yeux des anciennes gloires de la fac, de Rip Hamilton à Ray Allen.

Hey Ray Allen, how many titles?

🏆🏆🏆🏆🏆🏆#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/sbvAReVJNl

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 9, 2024

Les Boilermakers de Purdue auront résisté une mi-temps, avant que le rouleau compresseur d’UConn se mette véritablement en marche. Et quand c’est comme ça, difficile de résister face à la solidité collective des hommes de Dan Hurley. Purdue a particulièrement galéré en attaque, inscrivant seulement un tir à 3-points et totalisant plus de ballons perdus (9) que de passes décisives (8). La bande de Zach Edey, beaucoup trop esseulé, a aussi été dominée au rebond (35 à 28, dont 14 offensifs pour UConn).

Il faut réaliser un match presque parfait pour battre UConn, et Purdue en était trop loin.

Le résumé du match

Zach Edey donne la leçon à Donovan Clingan

Le duel entre les deux géants Zach Edey et Donovan Clingan est au cœur de cette finale opposant Purdue à UConn. En début de match, le premier met la misère au second. Edey est partout : il score sur la tête de Clingan au poste, il transforme un caviar de Braden Smith en alley-oop, il provoque des fautes, et protège son arceau en enchaînant les gros blocks. Une véritable mixtape ! Clingan, lui, est dans le dur. Néanmoins, UConn peut compter sur l’expérimenté Cam Spencer, qui brille dans les premières minutes à travers ses qualités de scoring mais aussi son playmaking. Hassan Diarra apporte lui sa contribution en sortie de banc.

À la moitié de la première mi-temps, le score indique 21-21. Le match répond à toutes les attentes, le niveau de jeu est très élevé, et on a même droit à un peu de trashtalking entre Dan Hurley et Zach Edey. Que du bonheur !

Throw it DOWN 🔨#MarchMadness @BoilerBall pic.twitter.com/MNpPtdreY1

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 9, 2024

UConn parvient ensuite à réaliser un premier écart. Donovan Clingan profite de la petite sortie de Zach Edey pour retrouver des couleurs, et les Huskies passent un 9-2 à Purdue en sortie de temps-mort. Le meneur Tristen Newton – meilleur joueur de la finale l’an passé – s’illustre offensivement, UConn exécute bien en attaque, et Clingan parvient enfin à gêner Edey dans la raquette. Le freshman Stephon Castle confirme lui son statut de pot de colle en défense.

Mais Purdue ne lâche pas. Contrairement à beaucoup d’adversaires d’UConn, les Boilermakers ont du répondant. Et c’est Braden Smith qui sonne la charge. Alors qu’il profitait de la menace Edey pour enchaîner les pénétrations en début de match, l’arrière envoie un énorme 3-points pour faire revenir Purdue à 32-30 à deux minutes de la mi-temps. Newton et Castle redonnent néanmoins six points d’avance à UConn juste avant la pause (36-30).

UConn gets the last basket of the half 👏

They head to the locker room up 6 👀 #MarchMadness pic.twitter.com/YgZvcZo1fD

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 9, 2024

UConn passe la seconde

Au retour des vestiaires, UConn met la vitesse supérieure. Alors que Zach Edey est gêné par Clingan et/ou se montre maladroit, Tristen Newton plante un gros tir primé pour donner neuf points d’avance à UConn, alors le plus grand écart du match. Purdue est en difficulté en attaque, est dominé au rebond offensif et Lance Jones (troisième meilleur scoreur de l’équipe) doit sortir pour trois fautes. Bref les calculs ne sont pas bons. Comment se relancer ? Peut-être via cet énorme putback de Camden Heide, qui inscrit seulement les premiers points du banc pour Purdue. Ou alors en profitant des trois fautes de Donovan Clingan.

Le putback de MALADE ! 😱😱😱pic.twitter.com/1EPONej53E

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 9, 2024

Problème pour les Boilermakers : le remplaçant de Clingan – Samson Johnson – entre en jeu pour conclure deux alley-oops avec Tristen Newton. Ce dernier se permet également de rentrer un lay-up impossible sur la tête de Zach Edey, tandis que Purdue est plombé par sa maladresse offensive. Les tirs extérieurs ne rentrent pas et la production de Lance Jones/Fletcher Loyer manque beaucoup. Edey lâche même un… air-ball sur lancer-franc. Autant dire que c’est com-pli-qué.

COMMENT Tristen Newton ?!?pic.twitter.com/m1bkWFOdUs

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 9, 2024

Alors qu’il reste une dizaine de minutes à jouer, Purdue n’a plus le choix : il faut réagir et vite. Mais c’est précisément à ce moment-là qu’Alex Karaban sort la Karabine pour planter un 3-points, tandis qu’Hassan Diarra conclut une opportunité en transition par un lay-up. Pour ne rien arranger, Stephon Castle – 27% de loin sur la saison – marque un tir primé et l’écart passe à +17 (59-42). Clairement, il y a du KO dans l’air !

Zach Edey essaye de sonner la révolte en profitant des quatre fautes de Clingan et Johnson. Purdue tente aussi une pression tout terrain pour pousser UConn à la faute. Mais les Huskies sont trop solides, trop forts, trop dominants pour craquer. Les sept dernières minutes sont maîtrisées par les hommes de Dan Hurley, même si ce dernier provoque une perte de balle à son équipe en… poussant son propre joueur sur le terrain. Une scène insolite, juste avant de voir UConn célébrer son deuxième titre consécutif avec une victoire finale 75-60. Le meneur senior Tristen Newton (20 points, 5 rebonds, 7 passes) est élu MOP du Final Four.

Dan Hurley thought he was at practice 😂 pic.twitter.com/lrnWhmAxVT

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) April 9, 2024

Pour aller plus loin :