Vainqueur de Purdue (75-60) lors de la finale de la March Madness cette nuit, UConn a marqué l’histoire en devenant la neuvième équipe all-time à remporter deux titres NCAA consécutifs, et la première depuis les Florida Gators de Joakim Noah en 2007.

Il aura fallu attendre 17 ans pour revoir un back-to-back dans le monde du basket universitaire américain. Mais ça y est, c’est fait. UConn – champion l’an passé – a accentué sa domination en réalisant le doublé cette saison, les Huskies bouclant leur magnifique parcours par une nouvelle victoire maîtrisée face à Purdue.

THE HUSKIES GO BACK-TO-BACK 🏆🏆#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/CtO1kO9AEB

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 9, 2024

UConn succède donc à Florida, mais l’exploit des Huskies est peut-être encore plus impressionnant que celui des Gators il y a de 17 ans.

En 2007, après son premier titre, l’équipe de Florida était revenue avec pratiquement le même groupe et surtout tous ses cadres. Joakim Noah, Al Horford, Corey Brewer, Taurean Green et Cie voulaient défendre leur bannière de champion, jusqu’à retarder d’un an leur arrivée en NBA. Le noyau dur, guidé par Billy Donovan, était donc intact pour retrouver les sommets, contrairement à UConn cette année. Parce que chez les Huskies, il y a eu le départ de plusieurs joueurs majeurs en 2023 : Adama Sanogo, Andre Jackson Jr., Jordan Hawkins. Pour les compenser, il a fallu que certains mecs step-up (Donovan Clingan, Tristen Newton, Alex Caraban) et que le coach Dan Hurley réalise un recrutement judicieux (le freshman Stephon Castle, le senior Cam Spencer). Check, check. Résultat : UConn est de retour au sommet un an plus tard.

Réaliser un doublé dans une compétition aussi folle que la March Madness, c’est toujours un énorme accomplissement. Mais c’est probablement encore plus le cas dans le contexte actuel du basket universitaire, avec des joueurs qui bougent beaucoup plus (portail des transferts, NIL). Cela n’a pas empêché UConn d’aller au bout une nouvelle fois, solidifiant ainsi sa place parmi les équipes les plus dominantes de l’histoire de la NCAA.

Pour aller plus loin :