Double champion NCAA après sa victoire sur Purdue en finale de la March Madness, UConn règne aujourd’hui sur le monde du basket universitaire américain. Et la stat qui va suivre symbolise parfaitement la domination sans partage des Huskies.

C’est une chose de remporter un titre NCAA. C’en est une autre de réaliser le doublé. Et c’est encore plus impressionnant quand vous remportez tous vos matchs par minimum 13 points d’écart.

C’est ce qu’ont fait les hommes de Dan Hurley au cours des deux dernières années à la March Madness.

UConn à la March Madness 2023 et 2024

Victoire 87-63 vs Iona

Victoire 70-55 vs Saint Mary’s (CA)

Victoire 88-65 vs Arkansas

Victoire 82-54 vs Gonzaga

Victoire 72-59 vs Miami (FL)

Victoire 76-59 vs San Diego State

__

Victoire 91-52 vs Stetson

Victoire 75-58 vs Northwestern

Victoire 82-52 vs San Diego State

Victoire 77-52 vs Illinois (avec un 30-0 en prime)

Victoire 86-72 vs Alabama

Victoire 75-60 vs Purdue

12 matchs, 12 victoires, 13 points d’écart minimum, 21,6 points d’écart moyen. Sacré rouleau compresseur.

Ce niveau de domination est tout simplement historique, et hyper impressionnant quand on sait que les Huskies ont dû compenser la perte de plusieurs joueurs majeurs (Adama Sanogo, Jordan Hawkins, Andre Jackson Jr.) entre leurs deux saisons victorieuses.

“On rend un tournoi très difficile facile. C’est fou.” – Dan Hurley, coach d’UConn

UConn won B2B titles with every tournament game being decided by 13+ points.

Probably the most dominant NCAAB run of my lifetime. They are a dynasty. pic.twitter.com/KwD3zY64QF

— Scott Reichel (@ReichelRadio) April 9, 2024

Première équipe depuis Florida en 2007 à réaliser le back-to-back, et remportant le titre NCAA pour la sixième fois de son histoire, UConn est plus que jamais “la capitale mondiale du basket”.

Les chiffres ne mentent pas.