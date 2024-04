Isaiah Thomas signé par les Suns pour le reste de la saison !

Recruté par les Suns fin mars via un contrat de dix jours, Isaiah Thomas a visiblement convaincu la franchise de Phoenix, qui va le garder jusqu’à la fin de la saison !

Isaiah Thomas est la preuve vivante que la persévérance paye.

Sans équipe depuis la saison 2021-22, IT n’a jamais abandonné son objectif de retrouver un spot en NBA. Même à 35 balais. Et aujourd’hui il est récompensé puisque Thomas est assuré de rester aux Suns jusqu’à la fin de la campagne 2024. C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé l’info.

Comeback complete: The Phoenix Suns plan to sign guard Isaiah Thomas for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. In his 12th NBA season, Thomas completed two 10-days – providing the Suns backcourt depth, strong leadership and vet presence in locker room. pic.twitter.com/PDbIT15vES

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2024

Thomas avait décroché en mars un premier contrat de dix jours, puis un second. On se demandait alors si les Suns allaient le prolonger jusqu’à la fin de la saison ou le relâcher, sachant qu’une équipe NBA ne peut pas proposer un troisième contrat de dix jours à un joueur. Phoenix a donc préféré le garder.

Ne réalisant que quatre apparitions avec les Suns pour 5 petits points au total, Thomas a surtout convaincu à travers sa présence. IT est apprécié dans le vestiaire des Cactus et possède une belle expérience NBA. On doute qu’il foule le terrain en Playoffs, mais Isaiah donne une option supplémentaire à Frank Vogel sur les lignes arrières. C’est jamais de trop pour une équipe qui évolue sans meneur de métier depuis toute la saison.

