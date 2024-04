Sauf chamboulement de dernière semaine, la première match-up des Playoffs 2024 est déjà connue et met l’eau à la bouche. Pour la troisième fois en cinq ans, les chemins des Los Angeles Clippers et des Dallas Mavericks devraient se recroiser en postseason. Prêts pour ce potentiel duel de superstars ? Nous non plus.

En 2020 et 2021, les Los Angeles Clippers avaient pris le meilleur sur les Dallas Mavericks d’un jeune Luka Doncic en Playoffs malgré des performances ahurissantes du Slovène. Depuis, le phénomène des Texans s’est aguerri, a gagné en expérience, en maîtrise et nul ne doute que la perspective de prendre sa revanche sur les voiliers californiens lui plairait fortement.

Il devrait en avoir la possibilité.

À quatre rencontres de la fin de la saison régulière, les Clippers – quatrièmes – ont trois matchs de retard sur le podium. Les Mavericks, cinquièmes, ont eux deux matchs d’avance sur la sixième place. Les probabilités d’une confrontation entre les deux équipes sont de ce fait extrêmement élevées.

Depuis 2021, les deux effectifs ont beaucoup changé. Si Paul George, Kawhi Leonard et Luka Doncic sont toujours à la barre de leurs pirogues respectives, James Harden, Russell Westbrook et Kyrie Irving sont venus rejoindre les équipages. Des superstars de partout qui rajoutent encore une pincée de sel à cette affiche déjà bien assaisonnée.

Les forces des Mavericks

Malgré les deux victoires passées, les Clippers n’ont jamais réussi à enrayer la machine Luka Doncic. Le Slovène a disputé 18 matchs contre les Californiens dans sa carrière pour des moyennes de 32,6 points, 8,3 rebonds et 7,4 passes. Sa stratégie préférentielle ? Demander un écran pour se retrouver face à Ivica Zubac et faire danser une valse à l’intérieur croate. Souvent, c’est en ralentissant ses coéquipiers (et grâce à un monstrueux Kawhi Leonard) que les hommes de Tyronn Lue parvenaient à prendre l’ascendant.

Mais depuis la Trade Deadline et les arrivées de P.J. Washington et de Daniel Gafford, le collectif entier semble plus rôdé et compétitif des deux côtés du terrain. Kyrie Irving est dans une forme étincelante, en témoignent ses 48 points hier soir face aux Rockets, et ces bonnes dynamiques individuelles font des Texans une machine à gagner. Ils restent sur 14 victoires lors des 16 derniers matchs.

Les réponses des Clippers

Mais les Los Angeles Clippers ne sont pas en reste. Cette saison, ils se sont imposés lors de deux des trois rencontres les opposant aux Mavericks dont une victoire 107 à 88 en novembre dernier. Les Californiens devraient également, sauf craquage, bénéficier de l’avantage du terrain dans cette série.

S’ils sont dans une dynamique moindre que leurs probables futurs adversaires, notamment du fait de la blessure récente de Kawhi Leonard, les hommes de Tyronn Lue ont montré par périodes à quel point ils pouvaient s’avérer dangereux pour n’importe quelle équipe de la Grande Ligue. James Harden retrouve des couleurs, Paul George a de nouveau été désigné All-Star, Russell Westbrook performe en sortie de banc tandis que Norman Powell, Terance Mann et même Amir Coffey sont capables de dépasser leurs fonctions certains soirs.

Les Voiliers ont d’ailleurs aussi délivré, hier soir, un comeback magnifique symbolisé par une dernière possession extraordinaire de PG-13. Une victoire 120 à 118 face aux Cleveland Cavaliers qui donne de la confiance à l’aube du premier tour.

L’éventuelle troisième opposition entre les deux équipes n’aura plus rien à voir avec ses prédécesseurs. L’époque de Lou Williams, Montrezl Harrell, Kristaps Porzingis et Seth Curry est bien loin. Désormais ces deux équipes sont parmi les plus grosses armadas de la Ligue et cette rencontre constituera sans l’ombre d’un doute, l’un des chocs du premier tour des Playoffs 2024.

D’ailleurs si on pouvait avoir un match au Grand Rex, ce ne serait pas de refus, merci d’avance Papa Silver.

