Alors que ça se bagarre aussi pas mal dans la Conférence Est, l’Ouest a un concept très amusant pour finir cette saison régulière NBA. A moins d’une semaine de la fin, entre les équipes actuellement à la sixième et à la dixième position, tout le monde peut encore être sixième et tout le monde peut être dixième. Un délire !

Allez, mettez-vous en rang, on fait l’appel à l’Ouest.

6e position, les Suns avec 46 victoires et 32 défaites, présents.

7e position, les Pelicans avec le même bilan, présents.

8e position, les Kings avec 45 victoires et 33 défaites (un match de retard), présents.

9e position, les Lakers avec 45 victoires et 34 défaites (plus que trois matchs à jouer), présents.

10e position et un peu à la bourre, les Warriors avec 43 victoires et 35 défaites, présents.

On a tous les protagonistes présents pour savoir comment va se décider le play-in de l’Ouest et qui aura le dernier strapontin pour y échapper. Les Mavs (cinquièmes) ne sont pas encore mathématiquement garantis d’être au moins sixièmes, mais c’est tout comme. Alors, comment ça va se goupiller cette histoire ?

Voici le classement dans la Conférence Ouest, à 6 jours de la fin de saison. pic.twitter.com/eE3MORf24Z

Pour les Warriors, il faudrait que ça déjoue beaucoup devant eux pour espérer autre chose que la dixième place, synonyme d’un play-in tournament vraiment pas facile. Les Warriors ont une bonne dynamique (sept victoires en dix matchs) et ont le calendrier le plus simple des cinq équipes : deux adversaires qui tankent (Portland, Utah) dans le programme. Mais avec presque deux matchs de retard sur le neuvième, on les voit mal faire autre chose que dixièmes. Le gros coup à jouer pour espérer mieux chez les Warriors ? Faire tomber la tête des Lakers mardi soir, dans un match qui sentira bon la preview d’un play-in game.

Les Lakers justement, eh bah le plus probable c’est qu’ils restent aussi à leur neuvième place. Une super dynamique de huit victoires en dix matchs, un calendrier pas simple, mais dans la moyenne. Plus que trois matchs pour nos Angelinos, les Warriors qui seront à fond, les Grizzlies qui auront à cœur de perdre, et un match pas facile contre les Pelicans. Y’a fort moyen d’aller chercher un 2-1 sur la période pour sécuriser un spot intéressant au play-in.

Du côté des Kings, c’est assez indécis. Ils pourraient bien finir septièmes, mais le plus probable, c’est encore qu’ils restent à la huitième place. Le calendrier NBA à venir est le deuxième plus compliqué des cinq : l’enchaînement Thunder – Pelicans – Suns, trois équipes qui ont beaucoup de choses à jouer, ça ne va pas être évident. Heureusement, il y a un match contre les Blazers à la toute fin pour décompresser. Un bilan à l’équilibre sur les quatre matchs, ce serait pas forcément de refus pour les Rois.

Vu le calendrier des Suns, on se demande s’ils arriveront à conserver leur sixième place, eux qui sont actuellement à égalité avec les Pelicans. C’est simple, Phoenix a le pire programme de tout l’Ouest : les Clippers en back-to-back, un déplacement chez les Kings puis à Minnesota (premier de l’Ouest). Un cauchemar ! Un 2-2, on se dit que les Suns signent direct, mais ce serait potentiellement synonyme de NBA Play-in Tournament.

Côté Pels, premiers concurrents des Suns pour la sixième place, le calendrier est un peu plus abordable. On commence par aller chez les Blazers qui tankent, avant d’enchaîner Kings et Warriors en déplacement, et un dernier match contre les Lakers. Certes on finit sur trois adversaires directs, mais les Pels sont mieux lotis que leurs rivaux de l’Arizona. De quoi décrocher une place dans le Top 6 ?

Entre calendriers de folie et grosse concurrence à l’Ouest, on va avoir droit à une dernière semaine de fo-lie avant la postseason NBA. Absolument immanquables, les derniers matchs concernent du beau monde, et tout le monde peut finir en Playoffs ou au fond du play-in. Ça va s’entrechoquer dans la conférence des furieux !