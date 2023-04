C’est l’une des grandes nouveautés que le CBA signé dans la nuit va apporter en NBA : un tournoi qui réunira toutes les franchises de la ligue, et qui sera incrusté au coeur de la saison régulière. L’objectif ? Créer de l’engagement auprès des fans et ajouter une dose de compétitivité… dès le mois de novembre.

Voilà de quoi régaler les fans ! La nouvelle convention collective (CBA) – signée par la NBA, les joueurs et les propriétaires de franchises – prévoit la mise en place d’un tournoi en début de saison. Une vraie nouveauté pour la ligue, qui n’avait jamais connu tel concept.

In Season Tournament : – Matchs de qualif collés dans les matchs de saison régulière début novembre

– 8 équipes qualifiées pour le tournoi en décembre

– Matchs à élimination directe

– Final Four probablement joué à Las Vegas

– 500 000$ par joueur / coach pour l’équipe vainqueur — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2023

Le principe ? Des qualifications seront organisées dès le mois de novembre, et intégrées à la saison régulière. L’idée est de réduire le nombre progressivement le nombre de participants à huit puis quatre, pour ensuite organiser un Final Four façon NCAA sur un lieu neutre, potentiellement à Las Vegas. Concept classique ensuite, manche sèche à élimination directe, puis finale… et grosse récompense pour les gagnants : 500 000 dollars pour chaque joueur et pour le coach. De quoi donner envie aux gars de se la donner à fond ? Il faudra attendre pour le savoir.

Oui, car ce tournoi risque potentiellement de rajouter un match pour les deux finalistes, le reste des rencontres étant intégré à la saison régulière. En plein débat sur la longueur des saisons et le rythme physique imposé par la ligue aux joueurs, possible que cela n’aille pas dans le sens de tout le monde. On parlerait d’une saison à 83 matchs pour le gagnant. Alors que la NBA réfléchit a une saison de 78 matchs. L’équilibre reste donc à trouver.

Le In-Season Tournament pourrait débarquer dès novembre prochain. Les deux équipes en finale, si on calcule en amont, pourraient jouer un total de 83 matchs sur la même saison. Sachant que la NBA vise une nouvelle saison régulière à 78 matchs plutôt que 82. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2023

En tout cas, l’objectif est clair pour la NBA avec cette addition dans le CBA : créer plus de divertissement pour le public, notamment international. Pour nous autres européens, difficile de ne pas comparer un tel concept aux coupes nationales, se déroulant en parallèle du championnat. Ajoutant de l’enjeu et du piment, il s’agirait d’une arme de plus pour vendre le produit NBA. À un an de la renégociation des droits de diffusion de la ligue, cette annonce pourrait contribuer à faire grimper un peu les offres… et donc les revenus, alors que de nouveaux acteurs souhaiteraient s’offrir la diffusion de rencontres.

Source : NBA, The Athletic, Shams Charania