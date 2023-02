Comme pour les grands championnats de football chez nous, la NBA n’échappe pas aux négociations contractuelles pour attribuer ses – très – juteux droits TV. Les diffuseurs historiques restent en pôle pour récupérer la grosse part du gâteau en 2024, mais de nouveaux acteurs souhaitent également récupérer des matchs, à savoir NBC Sports… mais surtout Apple et Amazon. On fait le point.

L’univers des droits TV, un espace de bataille impitoyable entre les grands groupes médiatiques. Si l’on a pu avoir un exemple parfait de cette affirmation en France avec la récente attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, qui avaient été le fruit d’un combat entre Canal+ et Amazon, la NBA pourrait elle aussi être le centre d’importants changements l’année prochaine, puisqu’un nouveau deal concernant la diffusion des matchs sera négocié.

Petit point culture avant de continuer. Aux États-Unis, les diffuseurs majeurs que sont notamment ABC et ESPN appartiennent à Disney, tandis que la Warner Bros. possède de son côté TNT. Vous l’aurez compris, nous venons de citer les trois chaînes majeures de diffusion de la NBA à l’échelle nationale, qui sont ensuite doublé de dizaines de diffuseurs locaux appartenant eux aussi à des groupes de grande échelle (Fox Sports, Bally Sports notamment).

Maintenant que tout cela est clair, posons nous sur le fond du sujet. En 2024, la NBA ouvrira ses négociations pour l’attribution des droits de diffusion de ses matchs. À l’heure actuelle, les diffuseurs historiques sont en pôle position pour récupérer ce qu’ils possédaient jusqu’à aujourd’hui, mais de nouveaux acteurs souhaitent investir ce juteux marché. Parmi eux ? NBC Sports, qui a diffusé la NBA durant les années 1990 jusqu’en 2002, souhaite faire une offre très attractive pour revenir au coeur du marché de diffusion de la grande ligue. Propriétaire des droits pendant l’époque de l’explosion de la NBA, le groupe veut retrouver sa place d’acteur majeur du sport aux États-Unis.

REPORT: “NBC Sports is prepared to make an aggressive offer to win back NBA rights after more than 20 years without them,” via @sherman4949/@CNBC.

(https://t.co/xPHfaHD4H8) pic.twitter.com/q8QrU9jLom

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 13, 2023