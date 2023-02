Longtemps embrouillé avec LeBron James, allant jusqu’à dire qu’il n’était pas dans son top 5 all time en 2020, Paul Pierce a finalement confessé qu’il était désormais d’accord pour dire que le King est le plus grand de l’histoire. Et nous le fait en livrant une belle petite anecdote en cadeau. Allez, on se régale.

Paul Pierce et LeBron James, c’est toute une histoire. Pas de là à mêler Sophie Davant au bail non plus, mais les deux clients ont un historique commun. Depuis pas mal d’années, The Truth était très en désaccord les postulats plaçant LeBron au sommet dans l’histoire de la NBA. Souvent au premier rang lorsqu’il s’agissait de mettre des punchlines au King, Polo s’est désormais calmé, les plus audacieux diront même que c’est de la sagesse.

Dans le podcast de Kevin Garnett, La Vérité a expliqué qu’avec le titre de meilleur scoreur de l’histoire en poche, LeBron James était désormais le plus grand. Réussir a confirmer toutes les attentes placées en lui avant même son arrivée en NBA, et les surpasser de très loin… la preuve, s’il en fallait une, que Bronbron est le greatest.

“Quand nous parlons du GOAT, il pourrait bien l’être. Je pense que son record a consolidé tout cela, et c’est la raison pour laquelle il peut l’être. Il s’est mis dans une position où je ne vois pas quelqu’un le surpasser au scoring de notre vivant. Quand vous regardez les attentes placées en lui à sa sortie du lycée… Ce genre de pression… Je me souviens, lors de mon premier All-Star Game à Philadelphie en 2002, nous échangions avec les reporters et tout ce qu’ils avaient à nous dire, c’est : ‘Avez-vous entendu parler de ce jeune nommé LeBron James ?’… Vivre avec cette pression de potentiellement devenir le plus grand, et les surpasser, c’est très fort” – Paul Pierce

Pour quelqu’un qui ne plaçait même pas LeBron James dans son top 5 all time en 2020, le changement d’opinion est radical. Néanmoins, la réflexion est très claire et posée, basée sur des arguments solides. Le débat est très, très loin d’être fini mais ce 8 février représentera à jamais un point de passage majeur pour LeBron. Nombreux sont les gens qui se sont sans doute posés avec un café pour réfléchir à la question deux minutes.

Un ancien joueur important de la ligue qui statue en faveur de tonton Bronbron malgré ses oppositions avec le King, c’est aussi un signe important de la grandeur du chemin accompli par LeBron James. Et ce chemin n’est pas encore fini, pour notre plus grand bonheur.

