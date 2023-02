Il fait partie des rares satisfactions du moment à New Orleans. Brandon Ingram est chaud bouillant depuis quelques temps et met tout le monde d’accord depuis son retour de blessure. Et si ça va – un peu – mieux chez les Pelicans, c’est surtout grâce à lui.

On respire à la Nouvelle Orléans. Les Pelicans ont passé l’épisode de crise et vont un peu mieux. Après avoir enchaîné dix défaites consécutives, lâché leur place sur le podium de l’Ouest et appris que Zion Williamson ne reviendra pas avant trois siècles, les volatiles ont retrouvé un peu le sourire ces derniers temps, notamment depuis le retour de Brandon Ingram. L’ailier, absent un mois pour une blessure à l’orteil, est revenu très fort et est injouable sur ces deux dernières semaines. C’est simple, sur les cinq derniers matchs, les Pelicans ont un bilan de 4 victoires et 1 défaite, et BI tourne à 30 points, 5 passes et 5 rebonds sur cette période. Dans le style d’un KD prime, Ingram sort des mixtapes offensives à chaque match et régale toute la Nouvelle-Orléans.

Il remet ça ce soir avec une démo… monstrueuse. Y’a eu du Dort sur lui, d’autres garçons, il est trop en confiance. Sublime à voir, Baby KD. https://t.co/V92nKkDRTc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 14, 2023

Cette nuit encore, le MIP 2020 a été très bon. Face au Thunder, Kingram a tout fait à la défense d’OKC. Shoot mid-range, à 3-points, crossover, drive…, 34 points et 4 rebonds, on a vu le meilleur de BI et quand il est comme il est ça, c’est déjà plus facile de gagner.

Brandon Ingram got hot early and paced the @PelicansNBA to the win with 34 PTS! pic.twitter.com/KiFQkorvnb — NBA (@NBA) February 14, 2023

Ingram surfe sur la bonne vague depuis quelques rencontres. Avant OKC, BI avait fait des Lakers et des Hawks ses victimes. Face à Los Angeles, l’ailier a posé 35 points, 5 rebonds et 4 passes face à son ancienne franchise dans une victoire 131-126. Et face à Atlanta, BI a sorti 30 points et 8 passes. Quand en plus d’être scoreur il est passeur… bah ça fait des Pelicans de nouveau une grosse écurie à l’Ouest.

Si la Nouvelle Orléans était un temps frustrée de ne pas voir son ailier All-Star quand la franchise était dans le creux, Ingram a su satisfaire par ses performances sur le terrain. Willie Green notamment, qui a salué le retour en forme de son ailier. La nouvelle recrue Josh Richardson apporte en défense, Ingram se régale en attaque, au grand bonheur de toute sa team.

“Brandon a été phénoménal. Il peut shooter de n’importe où sur le terrain. Il a été patient, il a fait du super boulot pour trouver ses coéquipiers. Et quand vous avez besoin de lui, il sait comment mettre plus de paniers. Au final, il sort une grosse performance et nous en avions besoin.” – Willie Green hier soir, après la victoire des Pelicans face à OKC

Et le principal intéressé ne s’enflamme pas. Il le sait, les Pels ont encore un gros paquet de chemin à parcourir, pour retrouver la place qui était la leur au début de saison.

“Nous avons juste joué ensemble. Nous avons un bon groupe de gars qui ont été bons ce soir (…) J’ai eu quelques shoots compliqués, j’ai juste essayé de trouver mes spots et de faire ce que je sais faire.

Pas de Zion, pas de problèmes pour New Orleans. Quand Brandon Ingram va, tout va chez les Pels. Les oiseaux en auront bien besoin s’ils veulent bien figurer en postseason, mais… au complet, enfin ?

