Le Heat humilié… puis trollé par les Pelicans

S’inclinant pour la sixième fois en neuf matchs et la troisième fois de suite à domicile, le Miami Heat a pris l’eau cette nuit contre la Nouvelle-Orléans (111-88). Après la rencontre, les Pelicans ont pris un malin plaisir à troller la bande de Jimmy Butler suite aux événements de fin février en Louisiane.

Hier à Miami, personne n’avait oublié l’embrouille du 24 février entre le Heat et les Pels au Smoothie King Center. Une embrouille qui avait vu Jimmy Butler, Jose Alvarado, Thomas Bryant et Naji Marshall se faire expulser (avec amendes et suspensions en prime), avant que Miami ne finisse par s’imposer 106-95.

Tempers are flaring in New Orleans 😳 pic.twitter.com/4OELvwk5F3

— Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) February 24, 2024

Après cette victoire floridienne en terre ennemie, Jimmy Butler – fidèle à lui-même – avait envoyé une petite pique aux Pelicans : “Nous sommes tout simplement la meilleure équipe, et nous les battrons aussi la prochaine fois”.

La prochaine fois, c’était justement cette nuit à Miami. Résultat ? Une large victoire 111-88 des Pels, qui ne se sont pas privés pour troller Jimmy.

Naji Marshall d’abord* : “Mon volume ne marche pas, il a dit quoi ?”

Pelicans went into Miami without Brandon Ingram and won by 23 points. 🤯

Naji Marshall kept receipts. 🧾 pic.twitter.com/rFnIGi9Nxj

— NBA Retweet (@RTNBA) March 23, 2024

*tweet supprimé depuis

Le CM des Pels ensuite : “Nous sommes tout simplement la meilleure équipe”

We're just a better team#Pelicans | @HancockWhitney pic.twitter.com/TT3sl4qkN6

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 23, 2024

Toujours le CM des Pelicans : “On conserve les reçus”

Note en trashtalking ? On vous laisse juger.

En tout cas, les Pelicans – pourtant privés de Brandon Ingram – ont répondu en patron en donnant une véritable leçon à une équipe de Miami qui commence à inquiéter, surtout à domicile (bilan de 17-16, 10 défaites sur les 17 derniers matchs à la maison). “Personne n’a peur de nous affronter ici, ou même en déplacement” a déclaré Jimmy Butler après le match. Les Pels confirment.

Néanmoins, la star du Heat n’a pas changé d’avis : “Nous restons la meilleure équipe.”

Jimmy Butler on the quote:

“I’m gonna stick by what I said, we are still the better team… we’ll be alright” pic.twitter.com/qE6IpNQjtd

— 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) March 23, 2024