Dans les dernières secondes du match entre les Warriors et les Pacers hier, Chris Paul a été expulsé par l’arbitre Tony Brothers. Vous ne devinerez jamais pourquoi.

Alors que la victoire était déjà acquise pour Indiana, CP3 a écopé de deux fautes techniques coup sur coup. La raison ?

“Ce bon vieux Tony. Il m’a parlé, j’ai répondu. J’ai juste dit ‘TikToker’. Et il m’a donné une première faute technique” a déclaré Paul après le match. “Ensuite, j’ai dit qu’il avait trop de pouvoir, et il m’a donné une autre faute technique.”

Un TikToker ?!?! Mais d’où ça sort ça ?

Forcément, on a fouillé un peu et on est tombés sur cette vidéo TikTok dans laquelle l’arbitre Tony Brothers déclare, “Je ne m’intéresse pas tant que ça au basket, mais maintenant je suis le juge, le procureur, l’avocat de la défense, tout le monde”. Une vidéo qui est devenue virale et qu’on retrouve désormais sur l’une des dernières story Instagram de Chris Paul.

Chris Paul said Tony Brothers gave him a technical foul for calling him a “Tik Tokker.” He was referencing this video, which is on Paul’s instagram story now.

Paul got two late techs for an ejection. pic.twitter.com/yvXrD88fgr

— Danny Emerman (@DannyEmerman) March 23, 2024

Alors que Chris Paul possède déjà un sacré historique avec Scott Foster, on imagine qu’il ne passera pas non plus ses vacances avec “ce bon vieux” Tony Brothers, autre arbitre vétéran de la NBA.

__________

Source texte : NBC Sports Warriors

CP3 was ejected with 6.6 seconds left in the game … pic.twitter.com/s8dVcN3s3a

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 23, 2024