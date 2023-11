Chris Paul après son expulsion par Scott Foster : “C’est personnel”

Rivalité Chris Paul vs Scott Foster, épisode 257. Cette nuit, face à son ancienne équipe de Phoenix, le meneur vétéran a été expulsé par l’arbitre suite à une discussion animée après une faute. De quoi ressortir de vieux dossiers entre les deux…

Ce n’est un secret pour personne, Chris Paul et Scott Foster ne sont pas les meilleurs amis du monde. Nouvelle preuve cette nuit.

Nous sommes juste avant la mi-temps. Opposé à Kevin Durant, le Point God est sanctionné d’une faute sur le scoreur des Suns. Faute visiblement injustifiée aux yeux du meneur, qui s’en va discuter avec l’arbitre dans la foulée. La discussion monte d’un cran entre les deux, ce qui pousse Scott Foster à dégainer. Hop, une première faute technique. Quelques secondes plus tard, alors que Paul – frustré – continue à discuter et pointe son doigt vers Foster, ce dernier dégaine une nouvelle fois. Allez, deuxième faute technique, direction les vestiaires pour CP3.

On vous passe les noms d’oiseau que Chris Paul balance à Scott Foster après la deuxième technique (indice : ça parle de plage), mais la tension est alors à son paroxysme.

Chris Paul was ejected after this exchange with Scott Foster pic.twitter.com/NBAJMUdFfr

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 23, 2023

Interrogé sur son expulsion après le match, Chris Paul a déclaré ce qu’on savait déjà (via ESPN) :

“C’est personnel. On a eu un désaccord il y a quelques années et depuis c’est personnel. La Ligue le sait. Tout le monde le sait. Il y a eu un meeting et tout ça. Je suis OK avec un arbitre qui dit ce qu’il pense, mais qu’il n’utilise pas une technique pour faire passer son message.”

Mais quel est vraiment ce “désaccord” dont fait référence CP3 ?

“Cela impliquait mon fils. Quand j’étais aux Clippers, il y a eu une réunion avec lui, mon père, Doc Rivers (coach des Clippers à l’époque, ndlr.), Bob Delaney (directeur des arbitres, ndlr.) et Scott Foster. C’était tout un truc, et ça continue depuis.”

Chris Paul a refusé d’aller plus loin dans les explications, mais il est clair que l’animosité entre CP3 et Foster est profonde. Juste pour info, le Point God avait enchaîné 13 défaites consécutives en Playoffs quand Scott Foster était l’arbitre principal, de quoi nourrir cette animosité qui continue de durer.

Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire d’amour de longue date, on vous invite à cliquer juste ici. Promis, vous ne le regretterez pas.

__________

Source texte : ESPN

