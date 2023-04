Sur une série de treize défaites consécutives lorsque Scott Foster arbitre ses matchs de Playoffs, Chris Paul en est enfin venu à bout. C’eût été dommage de ne pas y arriver avant sa fin de carrière. Voilà une excellente chose de faite.

Il l’a fait ! Chris Paul a vaincu ses démons, ou plutôt, son démon en NBA : Scott Foster. Réputé pour être le pire arbitre de NBA, encore “vainqueur” de ce titre dans le récent sondage de The Athletic, lui et le Point God entretiennent une relation compliquée. À chaque match de Playoffs de CP3 sur lequel Foster était assigné en arbitre principal, l’issue restait la même : défaite pour l’équipe de Chris Paul. Et ce durant treize matchs consécutifs. De ses débuts avec les Hornets de New Orleans, à encore très récemment avec les Suns. Tout ça est heureusement derrière lui : Phoenix a battu les Clippers cette nuit dans le Game 2… avec Scott Foster au sifflet. En plus d’une victoire importantissime qui sauve les Suns d’une élimination quasi certaine, CP3 gagne un match très personnel. Même si apparemment, cette fin de série ne lui a pas traversé l’esprit.

« Je ne l’avais pas remarqué. » – Chris Paul, à propos de la stat avec Scott Foster

Maintenant que cette malédiction est derrière lui, Chris Paul peut se concentrer sur ce qui importe le plus, à savoir les Playoffs et cette série contre les Clippers. Pour reprendre leur avantage du terrain, les Suns doivent gagner au moins un des deux matchs à L.A. Et même si l’on compte plus sur Devin Booker ou Kevin Durant pour faire gagner l’équipe, Chris Paul a également son rôle à jouer à la création. Même au shoot d’ailleurs, comme on a pu le voir lors du Game 2 avec son dagger à deux minutes de la fin de la rencontre à 3-points, afin de donner 12 points d’avance aux Suns.

“Please! Please!” 🙏🏽 – Chris Paul to Scott Foster after he called the last foul. Paul is looking to break a 13-game losing streak with Foster officiating. (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/n8QeTRfXbm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 19, 2023

Déplacement à venir ce jeudi soir à Los Angeles. Et même s’il serait surprenant de revoir Scott Foster pour un deuxième match d’affilée, Chris Paul ne le craint plus. Il est désormais libéré.