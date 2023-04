Highlights : sept minutes des paniers les plus décisifs de De’Aaron Fox cette saison

De’Aaron Fox vient d’obtenir le titre de joueur le plus clutch de la saison. Une récompense méritée pour le meneur des Kings qui, tout au long de la saison, n’a cessé d’être décisif emmenant sa franchise jusqu’à la troisième place de l’Ouest.

Quelle saison pour De’Aaron Fox. Alors que les Kings mènent 2 à 0 face aux Warriors dans leur première série de playoffs depuis 17 ans, la NBA a décerné à De’Aaron Fox le titre de joueur le plus clutch de la saison. Une récompense totalement logique tant le renard a guidé son équipe dans les moments les plus serrés et tendus de la saison.

Déchainé sur l’entièreté de l’exercice 2022-23, animé d’une étonnante régularité, le détonateur de Sac Town a enchainé les grosses performances dans une saison en tout point historique pour les Kings. L’occasion pour nous de revivre ses moments les plus clutchs de la saison. Prenez un bon café, installez-vous confortablement et dégustez ces sept minutes de pur bonheur.

Âmes sensibles s’abstenir : voici 7 minutes des paniers les plus clutch de De’Aaron Fox cette saison ! 🥶🦊pic.twitter.com/Gb8JN5DdX2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2023

La suite pour Fox sera de passer le premier (immense) obstacle Golden State. Il faudra évidemment un grand renardo – au moins du même niveau qu’en saison régulière et – pour remporter les deux matchs manquants afin de passer à l’étage supérieur. Les Kings ont rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi à 4h du matin au Chase Center de Golden State pour continuer à écrire en lettres violettes la saison légendaire de Sacramento. L’occasion peut-être de voir un nouveau moment clutch du plus célèbre renard de Californie. Qui sait.