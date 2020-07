De’Aaron Fox va baptiser l’infirmerie à Disney World : une cheville gauche en vrac, on avait dit de reprendre en douceur

La saison n’a même pas encore repris que les Kings perdent déjà De’Aaron Fox. Victime d’une entorse de la cheville gauche à l’entraînement ce mercredi, le renard sera réévalué dans sept à dix jours. Après Richaun Holmes en début de semaine, c’est au tour de Dédé de rester dans sa chambre pour se faire l’intégralité de Starsky et Hutch.

Ce sont des choses qui arrivent, surtout après une pause aussi longue sans poser les sneakers sur un parquet autre que celui du salon. Toujours à mille à l’heure, le meneur de poche des Kings s’est fait une cheville entre deux accélérations. Passage à l’infirmerie obligatoire pour le leader de sa franchise, mais pas d’inquiétude, il ne devrait pas rester sur la touche très longtemps. Avec un peu de chance, DAF sera prêt à chasser du gibier à nouveau dans une grosse semaine. Il devrait donc louper le début de la pré-saison, notamment le premier match face au Miami Heat le 22 juillet. Voire les rencontres face aux Milwaukee Bucks (25 juillet) et face aux Los Angeles Clippers (27 juillet). Heureusement que ces matchs comptent pour du beurre car c’est plutôt costaud pour démarrer tranquillement et reprendre le rythme. Nul doute que le staff des Kings va préserver son meneur de jeu un maximum. Le premier match de saison s’annonce déjà crucial pour les Californiens avec une confrontation face aux Spurs, un adversaire direct puisque la team de Pop n’a qu’une petite victoire de retard sur Sacramento.

Pourtant, la semaine avait bien commencé pour Luke Walton. Buddy Hield et Jabari Parker, tous les deux testés positifs au COVID-19 il y’a quelques semaines, étaient enfin arrivés à Orlando. Et puis, mince ! Richaun Holmes est devenu le premier joueur à se faire choper hors de la bulle. La raison ? Le neveu très lointain de Sherlock a voulu aller se chercher à manger par ses propres moyens. Conséquence, Rich’ a été placé en quarantaine forcée pendant dix jours. L’absence de Fox vient donc s’ajouter à celle de Holmes. De plus, cette blessure n’est pas très rassurante. Le poto de Buddy est déjà passé par la case infirmerie pour un problème… à la cheville gauche en début de saison. De’Aaron avait loupé 13 matchs suite à cette blessure. A Sacramento, on prie fort pour que le renard soit vite de retour. L’ancien de Kentucky est déjà dans sa troisième année NBA et il continue de progresser avec une moyenne 20,4 points, 6,8 passes et 4 rebonds à 47,5% au tir. Petit point noir, son pourcentage depuis le parking ne s’élève qu’à 30,7%. Mais réfléchissez un instant… Imaginez-vous Starsky sans Hutch ? Même chose à Sacramento. On voit mal les Kings survivre dans cette course aux Playoffs avec Buddy et un De’Aaron absent. On vous laisse choisir qui dans le duo vous fait le plus penser à Starsky et à Hutch.

Nouvelle pas très rassurante pour les Kings ! Sacramento aura besoin d’un De’Aaron Fox à 100% pour envisager aller en Playoffs cette saison. En lui souhaitant de se régaler devant Starsky et Hutch en attendant de recevoir le feu vert des docs !

