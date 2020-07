Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Au menu du jour, Adam Silver renforce le protocole de détection du virus, Rudy Gobert s’exprime sur la hotline de dénonciation anonyme pendant que Dwight Howard se plaint d’avoir été balancé. Jerami Grant s’exprime quant à lui sur les violences policières, et bien d’autres infos encore. Pour digérer, on vous propose bien sûr notre tour des réseaux sociaux, avec une petite surprise en prime. Vous êtes chauds ? Nous aussi, alors let’s go !

# La NBA renforce son protocole sanitaire en matière de traque du virus

Issue d’un mémo de la Ligue qu’a pu se procurer ESPN, l’information intervient alors que certains joueurs, comme Michael Beasley par exemple, ont déjà été exclus de la bulle à cause d’un test positif au COVID-19. En effet, l’administration d’Adam Silver veut renforcer sa capacité à tracer les éventuels joueurs ayant passé des tests négatifs après contamination mais portant toujours des cellules mortes du virus en eux. À cause de la présence de ces dernières, ces joueurs peuvent potentiellement être testés positifs plus tard sans véritablement être porteurs du virus, on appelle cela des faux positifs. Alors, comment faire face à cette problématique ? La NBA entreprend de réaliser des tests sérologiques pour les joueurs concernés, tests permettant de remarquer la présence d’anticorps. Une nouvelle qui devrait rassurer les différentes équipes présentes chez Mickey, alors que l’inquiétude de certaines franchises grandissait au sujet d’une possible faille dans les tests.

# Rudy Gobert choisit la solidarité entre joueurs face à la hotline de dénonciation, Dwight Howard approuve

Double défenseur de l’année, c’est pas notre bon Rudy qu’on verra trahir ses copains. En effet, Gobzilla s’est exprimé sur la fameuse ligne anonyme mise en place par la NBA, permettant de signaler tout écart au règlement d’un joueur. Et visiblement, il n’est pas fan du système (via ESPN).

« Je ne sais pas si quelqu’un va l’utiliser, mais je trouve que c’est mesquin de le faire. D’un côté, il faut bien s’assurer que les gens respectent les règles, mais je ne crois pas que la ligne va vraiment aider à ce niveau-là. Je pense qu’il s’agit de respect mutuel et de raisonner comme une petite communauté. Tout le monde est très au courant des règles, et c’est donc plus une histoire de respect. »

Dwight Howard approuve certainement les propos de son homologue du Jazz. Bah ouais, quand tu te fais balancer, ça doit faire drôle, et certainement être agaçant. En même temps, pour non-port du masque ? T’abuses un peu là.

Dwight Howard said he was reported on the snitch hotline because he didn't have his mask on. https://t.co/pPSfb5RXku — 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) July 16, 2020

# Jerami Grant s’exprime largement sur la question des violences policières

En conférence de presse post-séance d’entraînement, le joueur des Nuggets Jerami Grant ne s’est pas attardé sur le basket, et a utilisé son passage devant les journalistes pour évoquer les violences policières aux États-Unis. Notamment sur la mort de Breonna Taylor, jeune infirmière de 26 ans, à Louisville au terme d’une violente perquisition en mars dernier.

« C’est super d’être ici avec mes coéquipiers, de pouvoir jouer de nouveau au basket, mais pour moi, et je pense pour beaucoup de joueurs, il est impératif de se concentrer sur ce qui est réellement important dans le monde. Une de ces choses, pour moi, est que les meurtriers de Breonna Taylor sont toujours libres, donc je veux continuer à me concentrer là-dessus pendant les interviews et conférences de presse. Je veux continuer à parler de cela. »

# Jrue Holiday s’engage dans le soutien aux minorités en faisant don de son salaire

Jrue Holiday va donner l’ensemble de son salaire lié à la reprise de la NBA à des organisations de charité, dont des entreprises possédées par des Afro-Américains qui ont forcément subi la crise du coronavirus. Des dons qui pourraient atteindre un total de 5,3 millions de dollars. Après Dwight Howard, l’extérieur de la Nouvelle-Orléans s’engage lui aussi dans le soutien aux minorités et la justice sociale.

# La NBA fait appel à un chef pour diversifier les repas proposés dans la bulle

Bonne nouvelle pour les joueurs présents à Orlando, surtout ceux qui se plaignent de leurs plateaux repas. Des fruits en tranche, des graines, du produit lessive : tout ce qu’il faut pour maintenir en forme les montagnes de muscles qui jouent en NBA. Face à cette situation qui commençait à prendre des proportions dangereuses (Richaun Holmes qui sort de la bulle pour s’envoyer un vrai repas dans le gosier), The Athletic rapporte qu’Adam Silver a pris la décision de faire venir chez Mickey le chef Shawn Loving pour diversifier les menus. Une nouvelle qui va de pair avec l’autorisation pour les joueurs de faire venir des repas de l’extérieur et d’engager un chef privé une fois leur quarantaine d’arrivée effectuée.

# Mais aussi

Markieff Morris n’est pas à Orlando avec le reste des Lakers. Motif ? On ne sait pas trop, mais l’absence serait justifiée. Il devrait cependant rejoindre son équipe bientôt. Quant à son frère Marcus, évoluant aux Clippers, il n’a pas non plus été aperçu en Floride. Ils nous préparent quoi ces deux-là ? (ocregister.com)

Trey Lyles ne reprendra pas la saison avec les Spurs, le joueur ayant été opéré mercredi de l’appendice. Une absence de plus pour San Antonio après la perte de LaMarcus Aldridge. (Twitter Paul Garcia)

James Ennis a révélé hier aux journalistes avoir été atteint par le coronavirus il y a plusieurs semaines. Une contamination qui se serait accompagnée de maux de têtes et de grande fatigue. Après avoir été complètement guéri et passé des tests négatifs, le joueur du Magic a pu réintégrer son effectif. (ESPN)

Markelle Fultz est enfin arrivé chez Mickey, une dizaine de jours après le reste de son équipe. Un délai qui s’explique par une affaire personnelle qu’il devait régler. Le meneur est désormais en train d’effectuer sa quarantaine d’arrivée. (The Athletic)

# Le 36-15 délation

# La bulle en bref

