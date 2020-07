Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Aujourd’hui, on se retrouve avec des nouvelles d’Eric Bledsoe, le pourquoi du comment du retard de James Harden, Malcolm Brogdon tout en précautions, Zion sujet à des crampes, et bien plus. Comme d’habitude désormais, on vous balance les trois meilleurs appels reçus à la rédaction et on se fait un petit tour des réseaux sociaux.

# Touché par le COVID-19, Eric Bledsoe n’est pas encore à Disney

Testé positif au coronavirus et obligé de rester chez lui, le meneur des Bucks Eric Bledsoe n’est pas avec ses copains dans la bulle floridienne. Dans un communiqué à ESPN, le compère de Giannis explique cependant qu’il se sent bien et qu’il suit actuellement le protocole imposé par la Ligue pour ensuite pouvoir prendre la route des tropiques.

# Le retard de James Harden s’explique enfin

« Des problèmes familiaux », voilà la raison du retard de James Harden concernant son arrivée dans la bulle d’Orlando si l’on en croit le principal intéressé. Mais ça y est, le Barbu est là et visiblement, il n’est pas rouillé d’après son coach Mike D’Antoni, surpris de voir Harden aussi tranchant dès son retour sur le parquet (via ESPN).

« Il était bien, un peu rouillé les 30 premières secondes. Ensuite, nous l’avons complètement retrouvé. »

On peut donc s’attendre à un James Harden bien en forme pour casser la planche faire du très sale en isolation.

Rockets guard James Harden said his delay to Orlando was due to "family issues." — Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 16, 2020

# Norman Powell vénère au sujet des choix de messages de la NBA pour les maillots des joueurs

Le joueur des Raptors Norman Powell s’est montré critique concernant la liste des messages proposée par la NBA pour mettre la lumière sur les violences policières, les injustices sociales et le racisme. Selon lui, ils ne permettent pas aux joueurs de véritablement s’exprimer. « Je suis déçu par les options, et j’étais vraiment fâché quand j’ai vu à quel point nous étions limités. » Powell portera finalement « Black Lives Matter » au dos de son maillot, mais il voulait mettre « Am I Next » (suis-je le suivant ?).

Norm Powell ends his Zoom interview by saying what he wanted to put on the back of his jersey: "Am I Next" https://t.co/K5d0OkK7TH — Tim Bontemps (@TimBontemps) July 16, 2020

# Malcom Brogdon portera le masque aux entraînements jusqu’au retour des matchs

En sortie de session de travail avec le reste de l’effectif, Malcolm Brogdon s’est montré très précautionneux au micro d’ESPN au moment de justifier son port du masque durant l’entraînement. Pour rappel, le joueur des Pacers avait contracté le virus il y a plusieurs semaines avant d’en guérir. Une situation qu’il souhaite ainsi éviter à ses coéquipiers d’ici le retour des matchs.

« J’ai l’intention de le porter jusqu’au premier match. C’est quelque chose que je fais pour ma sécurité, mais aussi pour le bien-être des coéquipiers, au cas où ils seraient inquiets du fait de s’entraîner avec quelqu’un ayant été malade dernièrement. Le porter aide les gars à se sentir tranquille. »

# La NBA va autoriser les dirigeants des franchises à assister aux matchs

Selon The Athletic, l’administration d’Adam Silver explique qu’elle devrait autoriser, dans un cadre très strict, les dirigeants à venir voir les matchs à compter de la reprise. Cependant, chacune des franchises n’aura le droit qu’à trois entrées et ses représentants n’auront accès qu’à la salle du match en question, à condition de porter le masque. Les franchises n’ayant pas été invitées à Orlando pour la reprise sont également concernées par cette mesure, et auront le droit d’envoyer des scouts pour observer les équipes adverses. Bonne nouvelle pour les Knicks, qui pourront enfin assister à des vrais matchs de basket.

# Mais aussi

Zion Williamson aurait souffert de crampes à la jambe durant un entraînement précédant son départ en trombe d’Orlando. Une situation qui, après avoir été évaluée par les médecins de l’équipe, serait sans gravité pour la star des Pelicans. (The Athletic)

La NBA a rappelé aux franchises présentes chez Mickey et à leurs joueurs quelques règles essentielles du campus : pas d’interaction avec des personnes extérieures à la bulle, et interdiction de ramener une personne ne faisant pas partie de cette dernière. Les franchises devront discuter de ce sujet durant leur prochaine réunion d’équipe. (Twitter Shams Charania)

Alex Len, qui avait été testé positif au coronavirus fin juin, s’est envolé pour Orlando et devrait atterrir très prochainement en Floride. Un renfort qui va faire du bien aux Kings et leur coach Luke Walton. (NBC Sports California)

