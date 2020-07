Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. En ce meilleur jour de la semaine, on se retrouve avec le syndicat des joueurs qui s’allie à Russell Westbrook pour passer une nouvelle étape dans la lutte pour une meilleure justice sociale, Jimmy Butler qui fait des émules dans l’affaire des flocages de maillot, et des nouvelles de certains joueurs. Bien sûr, des pépites vous attendent du côté des réseaux sociaux et du 36-15 délation…

On a beaucoup parlé de la déception marquée de certains joueurs face aux messages retenus par la Ligue pour les maillots dans le cadre de la lutte pour une meilleure justice sociale aux États-Unis. Ainsi, pour tenter de faire entendre les voix du plus grand nombre, la NBPA – syndicat des joueurs – et la marque textile de Russell Westbrook proposeront une gamme de t-shirts reprenant une partie des messages non retenus par la NBA, comme : « Systemic Racism », « No Justice No Peace », « Am I Next? »…

En parlant de Westbrook, touché par le COVID, il va visiblement très bien d’après son coach Mike D’Antoni. Via The Athletic, ce dernier a effectivement donné des nouvelles rassurantes concernant Brodie : « D’après ce que j’ai entendu, il est en très bonne forme ».

Sources: Message options for new NBPA/Russell Westbrook lifestyle shirts: Systemic Racism, Police Reform, I Can’t Breathe, No Justice No Peace, Break the Cycle, Strange Fruit, By Any Means, Power to the People, Equality, Am I Next? https://t.co/N5uXh7Ss9L

Derrière la récente sortie de Jimmy Butler concernant les messages proposés par la NBA, beaucoup de joueurs ont pris une position identique au leader du Heat. En effet, ce dernier avait exprimé son souhait de ne compter ni nom ni message au dos de sa tunique. Une décision qui coincerait au niveau de l’administration de la Ligue, l’accord initial sur les maillots imposant le port d’un nom au dos. Cependant, une source proche de l’affaire a affirmé à Yahoo!Sports que la star de Miami possédait le soutien d’une trentaine de joueurs. Un groupe qui pourrait peut-être faire revenir la NBA sur sa décision à quelques jours de la reprise. Affaire à suivre.

Per sources, it appears as of now that Heat All-Star Jimmy Butler's request to wear no name on the back of his jersey at the NBA restart will not be honored.

The NBA and NBPA struck deals on the messaging, but wearing of a name is part of the uniform player agreement.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 19, 2020