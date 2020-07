C’est le retour de la matinale de TrashTalk pour vous résumer toute l’information de la NBA. Une majorité des équipes prenant part à la reprise de la Grande Ligue à Orlando ont rejoint la bulle et s’entraînent déjà pour être fin prêtes le jour J. Seules quelques stars ne sont pas encore arrivées sous les tropiques, mais tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours. Et avec tout le bourdonnement en cours chez Mickey, pas d’autre choix que de vous faire un joli condensé de tout ce qu’il s’est passé dernièrement du côté de la Floride. Allez, cette fois ça sent bon.

# Russell Westbrook et James Harden arriveront plus tard que le reste des Rockets

C’est encore une fois le Shams qui à lâché l’info via son compte Twitter. Si les Fusées ont posé leurs bagages à Orlando, ce n’est pas encore le cas de leur duo de stars Russell Westbrook et James Harden, dont l’arrivée est légèrement différée. Si pour le Brodie, on comprend que la sécurité de Walt Disney ait prévu un temps supplémentaire histoire de renforcer la solidité des planches, pour The Beard en revanche, rien ne filtre. Allez les gars, un poutou à maman, on regarde si son doudou est bien dans la valise et on rejoint les copains au plus vite.

Houston stars James Harden and Russell Westbrook did not travel with Rockets today to Orlando and will join the team in near future, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2020

# Nikola Jokic lui aussi sur la route de la Floride, atterrissage à Orlando sous peu

Chez les Nuggets, on peut souffler. Selon Chris Haynes de Yahoo! Sports, le pivot le plus gracieux de NBA arrivera très prochainement en Floride pour reprendre l’entraînement. Après avoir contracté le coronavirus en Serbie, il avait fallu plusieurs tests pour assurer la négativité du géant des Balkans et donc son accès à la maison de Mickey. Avec un premier match prévu le 1er août contre Miami, le planning est encore large pour bien préparer la star de tout le Colorado. Bah oui, si le mec planait avant la coupure, avec le poids qu’il a perdu durant le confinement, il va carrément voler sur le terrain là.

# Chez les Wizards, Thomas Bryant et Gary Payton II testés positifs au coronavirus

Aïe, coup dur pour les Sorciers. Après la défection il y quelques jours de Bradley Beal, la franchise de la capitale vient d’apprendre que deux de leurs joueurs étaient atteints de la maladie, après avoir été testés récemment. C’est en effet Ava Wallace du Washington Post qui a balancé l’info. Les deux hommes n’ont ainsi pas pris part au voyage avec le reste de l’équipe. Deux pertes complétées par celle de Garrison Mathews pour raisons personnelles. Décidément, le sort s’acharne. On espère que les Wizards seront assez pour faire du 5 contre 5 à l’entraînement.

Garrison Mathews, Thomas Bryant and Gary Payton did not travel with the Wizards to Orlando, per sources. Mathews for personal reasons. Bryant and Payton have tested positive for the coronavirus. — Ava Wallace (@avarwallace) July 10, 2020

# LeBron James exprime la difficulté de quitter les siens pour s’isoler dans la bulle

Les Lakers ont décollé hier matin de la cité des Anges pour rejoindre la pointe sud des États-Unis. Parmi eux, le King s’est exprimé sur Twitter pour faire part de sa tristesse de quitter son clan pour la reprise la NBA. L’intéressé allant même jusqu’à comparer ce départ pour la bulle à un séjour en prison. Eh, on n’en connait pas beaucoup qui vont en taule pour gagner un titre NBA quand même…

Just left the crib to head to the bubble. Shit felt like I’m headed to do a bid man! Fr. Hated to leave the #JamesGang👑. — LeBron James (@KingJames) July 9, 2020

# Première entraînement collectif pour le Magic, et ça donne le sourire

Arrivés en premiers dans la bulle, les joueurs d’Orlando ont pu également goûter avant les autres au retour sur le parquet, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça leur a foutu la banane. Nikola Vucevic a partagé son bonheur pour ESPN après la fin de la première session.

« C’est énorme d’être de retour après quatre mois d’arrêt. Ça nous avait tous manqué. »

Tu m’étonnes Niko, quel plaisir de revoir Evan martyriser les ficelles.

# Des caméras fixes dans les hôtels pour laisser les joueurs s’exprimer

Adam Silver avait promis de faire de la lutte contre le racisme l’une de ses priorités à Disney World et c’est pourquoi il a fait installer des caméras fixes dans chaque hôtel ainsi que dans les salles selon Nicolas Bermond, Media Director de la NBA, pour laisser une tribune aux joueurs qui souhaiteraient notamment s’exprimer sur la justice sociale dans le pays.

Chaque hôtel est équipé de caméras fixes afin que les joueurs puissent venir s’exprimer tout au long de la journée. Il y en aura également près du terrain les soirs de match. Beaucoup de contenu sera dispo quotidiennement depuis la bulle d’Orlando pic.twitter.com/bsXCzsYr5Y — Nicolas Bermond (@nbermond6) July 10, 2020

# Les joueurs auront l’accès aux attractions du parc Walt Disney

Ça c’est l’info de la journée pour tous les joueurs présents dans la bulle. Selon USA Today, certaines des attractions seront ouvertes pour leur bon plaisir durant la durée de l’isolement. Quoi de mieux qu’un bon roller-coaster le soir après manger pour bien digérer les fruits secs et le Smecta orange-citron ? Pour le coup, heureusement qu’Isaiah Thomas n’a pas trouvé d’équipe, il n’aurait pas été assez grand pour accompagner ses coéquipiers dans le grand huit…

# La bulle en vrac

Les Raptors arrivent avec des bus mettant en avant le mouvement Black Lives Matter. Ou comment lier l’utile à l’agréable, Xzibit est jaloux.

Silence is not an option. pic.twitter.com/qpn8sMo2nu — Toronto Raptors (@Raptors) July 9, 2020

Terrence Ross partage des images de la salle de jeux dont les joueurs profiteront, ça annonce des sacrées parties de 2K… et de ping-pong.

Terrence Ross gives a first look at the players’ lounge 👀 (via @TerrenceRoss) pic.twitter.com/KDI6SITmJA — Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020

Patty Mills débarque avec sa guitare et ses bouteilles d’eau à Orlando, hâte de partager des marshmallow grillés autour d’un feu sur un air de Francis Lalanne.

i want to be patty mills when i grow up pic.twitter.com/vbhsw6Ddqm — whitney medworth (@its_whitney) July 9, 2020

P.J. Tucker compte ramener 60 paires de chaussures pour la reprise. De toute façon, Mickey t’aurait pas prêté les siennes.

Even in Orlando, P.J. Tucker is still the sneaker king 😂👟 pic.twitter.com/TA63dyaVkb — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 10, 2020

Joel Embiid a pris toutes les précautions possibles pour rejoindre la bulle en pleine santé

Joel Embiid has arrived for the flight to Orlando, in full mask, suit and glove gear. pic.twitter.com/Nz7hOtc69E — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) July 9, 2020

Dans la bulle, Pat Beverley n’a pas prévu de faire dans l’original. Un t-shirt blanc col V tous les jours suffira amplement. Au moins, ça a dû aller vite pour faire ses valises.

Pat Beverley vous dévoile sa chambre d’hôtel à Disney World : pic.twitter.com/I1Mg1kEJJR — ClipperNation FR (@ClipperNationFR) July 9, 2020

Meyers Leonard n’a pas prévu de stopper le live streaming pour la reprise de la NBA

Avec tout l’équipement qu’il a embarqué, Lou Williams est prêt pour enregistrer un album à Orlando.

Clippers guard Lou Williams came fully prepared for Orlando Bubble life 🎤🔥 https://t.co/dhJmcRTrAu (via @TeamLou23) pic.twitter.com/IgyZz1bFh4 — The Crossover (@TheCrossover) July 9, 2020

On vous laisse avec la version DJ Snake des Dallas Mavericks.