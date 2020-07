Air Jordan 1 High Light Smoke Grey : elles se refont encore une beauté pour l’été

On connaît déjà les Air Jordan 1 par coeur mais à chaque nouvelle sortie c’est la même chose. On est curieux, et on adhère presque instantanément. C’est encore le cas avec la High Light Smoke Grey disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Cette fois, les designers ont pioché parmi de nombreux coloris historiques des premières signatures shoes de Jojo pour nous délivrer un modèle frais et discret mais qui ne manque pas de caractère. Le rouge est évidemment bien présent tout autour de la cheville pour ne jamais oublier les Bulls alors que l’empeigne en suède gris et blanc ira parfaitement avec un temps ensoleillé. Le Swoosh noir rappelle aussi le tout premier coloris de la paire tandis que la semelle blanche donne un résultat final très estival. Il faudra quand même être chanceux pour s’offrir cette Air Jordan 1 de collection pour laquelle il faudra s’inscrire à la raffle avant 16 heures ce vendredi sur le site de notre partenaire.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High Royal Toe, autre coloris, même hype.

les Air Jordan 1 Retro High Royal Toe, autre coloris, même hype. On les imagine déjà à ses pieds : Zach LaVine pour un shooting avec Jordan Brand sur un playground de Chicago.

Zach LaVine pour un shooting avec Jordan Brand sur un playground de Chicago. L’occasion parfaite pour les porter : pendant les grandes vacances, ça tombe bien il paraît que les Bulls ne sont pas invités à Orlando.

pendant les grandes vacances, ça tombe bien il paraît que les Bulls ne sont pas invités à Orlando. On aime : c’est dans les vieux pots qu’on fait les mêmes confitures.

c’est dans les vieux pots qu’on fait les mêmes confitures. On aime moins : il n’y en aura pas pour tout le monde.

Inscrivez-vous au tirage au sort pour les Air Jordan 1 High Light Smoke Grey sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Les heureux gagnants devront quand même débourser 159,90 euros pour se les offrir.

Source : Jordan Brand