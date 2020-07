Nouvelle robe pour la Air Jordan 11 Retro Low IE, qui s’inspire fortement de la Air Jordan 3 Black Cement. Une paire alors aux pieds du jeune Michael Jordan lorsqu’il a survolé la NBA en 1988 et remporté son premier trophée de MVP. 32 ans plus tard, Jordan Brand rend donc hommage à ce début de domination avec la Air Jordan 11 Retro Low IE Black Cement, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

7 février 1988, Chicago Center. Un All-Star Game comptant parmi les participants certains des plus grands joueurs de l’histoire est sur le point de débuter. Ce n’est pas un problème pour le jeune Michael Jordan, âgé de 24 ans à l’époque, qui domine la partie de la même manière qu’il domine alors la Ligue. MVP du All-Star Game, MVP de la saison régulière, carton plein pour la future légende, qui porte alors une paire bien particulière à ses pieds : la Air Jordan 3 Black Cement, qui sera à jamais associée à cette saison annonciatrice du règne prochain de MJ sur la Grande Ligue. Une histoire qui n’a sans doute pas manqué d’inspirer les créateurs de Jordan Brand. En effet, c’est une rafraîchissante version de la Air Jordan 11 Low IE (ça tombe bien c’est l’été) que la marque nous offre, en l’habillant avec les détails « éléphant » qui ont fait la renommée de sa lointaine cousine. Un Jumpman rouge est présent sur la languette, éternel clin d’oeil à Chicago. Niveau habillage de la chaussure, cuir noir et camouflage éléphant : on ne change pas une équipe qui gagne. Attention toutefois à ne pas faire tomber de ketchup sur la semelle blanche, qui contraste avec le reste des couleurs du modèle et apporte cette touche de lumière et d’été à la paire.

La Fiche :

La grande-soeur : les Air Jordan 11 Low Concord/Bred, hommage le plus total à la suprématie de Michael Jordan.

les Air Jordan 11 Low Concord/Bred, hommage le plus total à la suprématie de Michael Jordan. On les imagine déjà à ses pieds : Boban Marjanović, en train de chasser Pumba dans l’espace Roi Lion du parc Walt Disney.

Boban Marjanović, en train de chasser Pumba dans l’espace Roi Lion du parc Walt Disney. L’occasion parfaite pour les porter : Pendant une soirée NBA x barbecue entre potes au début du mois d’août

Pendant une soirée NBA x barbecue entre potes au début du mois d’août On aime : l’inspiration d’une paire de légende pour habiller un modèle qui passera crème avec n’importe quelle tenue.

l’inspiration d’une paire de légende pour habiller un modèle qui passera crème avec n’importe quelle tenue. On aime moins : C’est du Jordan Brand, ce ne sera donc pas forcément à la portée de tous.

Les Air Jordan 11 Retro low IE Black Cement sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 179,99€. Alors, qui s’offrira la paire hommage au jeune Michael Jordan ?

Source : Jordan Brand