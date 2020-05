Air Jordan 11 Retro Low Concord Bred : hybride parfait entre deux coloris mythiques, il n’y en aura pas pour tout le monde

Elles n’ont pas pris une ride depuis toutes ces années. Déjà rééditées à de nombreuses reprises, les Air Jordan 11 Retro Low refont surface dans un coloris Concord Bred pour notre plus grand plaisir. Un modèle disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

On ne présente plus les AJ11 ni le coloris Bred. Le 18 octobre 1984, Michael Jordan se pointait sur le parquet avec ses Air Jordan 1 mêlant du rouge et du noir, bravant ainsi le dress code de la Ligue à l’époque. David Stern dégaine les amendes mais cela ne démotive pas Nike qui s’assure de régler chaque chèque à la place de son égérie pendant que les sneakers font le buzz aux quatre coins du pays. Le coloris Concord a lui aussi été sanctionné d’une prune par la NBA qui estimait que Mike n’avait pas respecté le code couleur de son équipe lorsque ceux-ci ne portaient que des chaussures noires lors de son premier comeback en 1995. Un modèle instantanément devenu mythique dont on retrouve forcément des références avec cette nouvelle réédition de chez Jordan Brand. La silhouette de la Air Jordan 11 est toujours aussi reconnaissable, même dans sa coupe basse, avec une empeigne séparée en deux parties bien distinctes. Une première en mesh blanc, l’autre en cuir verni noir tandis qu’on retrouve la semelle de la Bred avec les couleurs des Bulls évidemment. Un petit Jumpman a été positionné sur le talon et sous le pied ainsi que sur la semelle intérieure et la semelle.

La fiche :

La grande-sœur : un mélange de la Air Jordan 11 Retro Bred et de la Air Jordan 11 Concord, littéralement.

un mélange de la Air Jordan 11 Retro Bred et de la Air Jordan 11 Concord, littéralement. On les imagine déjà à ses pieds : Jojo dans une interview pour l’épisode 11 de « The Last Dance ». Oups…

Jojo dans une interview pour l’épisode 11 de « The Last Dance ». Oups… L’occasion parfaite pour les porter : devant un épisode de « The Last Dance ».

devant un épisode de « The Last Dance ». On aime : la réunification de deux modèles cultes donne forcément un résultat exquis.

la réunification de deux modèles cultes donne forcément un résultat exquis. On aime moins : comme souvent avec Jordan Brand, le tarif n’est pas adapté à toutes les bourses.

Les Air Jordan 11 Retro Low Bred sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 179,90 euros. Il va falloir être vif parce que les stocks risquent de disparaître assez vite.

Source : Jordan Brand