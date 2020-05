La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Patrick Ewing testé positif, le message de Kevin Love

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Patrick Ewing positif au COVID-19

Le visage des Knicks des années 1990 et l’actuel coach de Georgetown Patrick Ewing a été testé positif au coronavirus. La nouvelle a été annoncée par l’université et partagée par ESPN. D’après le communiqué officiel, Pat serait actuellement à l’hôpital et mis en quarantaine. L’ancien pivot de New York a tenu à partager son diagnostic afin d’avertir une nouvelle fois des dangers du COVID. Il a cependant terminé son message par des propos rassurants.

« Tout ira bien et nous allons tous réussir à traverser cela. »

Courage Patoche !

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG — Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020

# 35 membres par équipe lors de la reprise

En cas de potentielle reprise, on pense surtout à la présence des joueurs dans le ou les lieux où elle se déroulera, mais une équipe NBA contient évidemment bien plus de personnes, avec les coachs et les membres du staff. Si l’on en croit Marc Stein du New York Times, une équipe se déplace avec environ 50 personnes en temps normal, mais ce nombre devrait être limité à environ 35 membres si la saison venait à reprendre au sein d’un « campus ».

League sources say NBA teams have been informed they would likely be allowed to bring (roughly) 35 players/coaches/staff into a "campus" environment if the 2019-20 season, as increasingly expected, resumes in July In normal circumstances, team travel parties routinely exceed 50 — Marc Stein (@TheSteinLine) May 22, 2020

# Certaines équipes voudraient que leurs joueurs puissent directement rejoindre le « campus »

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, certaines équipes se situant dans des marchés où les centres d’entraînement sont toujours fermés à cause de restrictions gouvernementales ont demandé à la NBA s’il était possible pour leurs joueurs d’accéder directement au « campus » au cours du mois de juin, au lieu de retourner dans leurs villes pour le camp d’entraînement. Woj met en avant des marchés comme New York, Boston et Toronto.

La raison ? Éviter une double période de quarantaine. Car les joueurs qui sont aujourd’hui à l’extérieur de ces marchés devront passer par plusieurs jours d’isolation s’ils veulent revenir dans la ville de leur franchise pour des entraînements. Pour rappel, la NBA imagine un scénario avec des camps d’entraînement dans la ville où est basée chaque franchise, avant un regroupement dans la fameuse bulle avec une période de quarantaine, qui serait donc la seconde pour les joueurs concernés.

Teams prefer to avoid having to quarantine significant portions of their rosters twice; once upon returning to more restrictive Covid-19 markets and again upon arrival at the bubble/campus site. https://t.co/2ARTFUK6rQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 22, 2020

# Le message de Kevin Love

Avec DeMar DeRozan, Kevin Love fait partie des grandes figures concernant le sujet de la santé mentale en NBA. Il s’est plusieurs fois exprimé là-dessus, en dévoilant notamment ses problèmes d’anxiété et de dépression. Et aujourd’hui, en cette période difficile pour le monde entier, l’intérieur des Cavs a tenu à envoyer un message, tout en partageant une nouvelle fois ses challenges ainsi que ses progrès sur le plan psychologique (via ESPN).

« Écoutez, je n’ai pas toutes les réponses, et je n’aurai probablement jamais toutes les réponses. Mais avec mon expérience, je peux vous dire qu’il y a des ressources qui existent pour vous aider. Ce qui se passe dans le monde est très effrayant. Mais vous n’avez pas à traverser cela tout seul. Prenez ça de la part de quelqu’un qui a fait cela pendant trop longtemps. »

