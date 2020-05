La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : un calendrier de reprise prend forme, on se rapproche !

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Une saison régulière à 70 matchs ?

Si le retour de la NBA semble être en bonne voie, les modalités de reprise restent à définir. Est-ce qu’on joue directement les Playoffs ? Y’aura-t-il des matchs de saison régulière ? Si oui, combien ? Voici le genre de questions qu’on peut se poser aujourd’hui. Selon DallasBasketball.com, on pourrait assister à quelques matchs de régulière en plus si la saison reprenait en juillet, tout ça dans le but d’avoir 70 rencontres au total. Cela permettra aux équipes de se battre un minimum pour les derniers enjeux du classement. Pour info, à l’heure de ces lignes, les équipes NBA ont joué entre 63 et 67 matchs. En cas de reprise plus tardive, genre août, la NBA pourrait décider de jouer directement les Playoffs.

# Un calendrier précis de reprise prend forme

Dans la lignée de cette potentielle saison régulière à 70 matchs, un calendrier précis de reprise serait en train de prendre forme, ce qui confirme l’optimisme qui règne actuellement. Selon le joueur des Nets Spencer Dinwiddie, les cinq derniers matchs de saison régulière pourraient se dérouler à partir du 15 juillet. Marc Stein du New York Times a rebondi sur son tweet en disant que les entraînements pourraient reprendre dans un mois, aux alentours du 21 juin, avant de confirmer qu’une potentielle reprise pourrait se faire mi-juillet.

Many around the league have been buzzing about the same rough timeframe described in this tweet … practices that would launch one month from now … with an NBA season resumption date in the July 15 range … https://t.co/iHFoPniNGI — Marc Stein (@TheSteinLine) May 21, 2020

Un calendrier encore plus détaillé a été mis en avant par un certain Grant Afseth, un journaliste qui couvre les Pacers pour Kokomo Tribune Sports. Ça ne semble pas être la source la plus solide du monde mais son calendrier tient la route et va dans le même sens. Un camp d’entraînement entre le 20 juin et le 10 juillet, les cinq matchs de saison régulière entre le 15 et le 23 juillet, des Playoffs entre le 25 juillet et le 20 septembre, avec la Draft le 25 septembre et le début de la Free Agency le 1er octobre.

# LeBron a organisé des entraînements privés avec ses coéquipiers

Depuis que la saison a été suspendue en mars dernier, on a vu LeBron James s’entraîner durement chez lui à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Visiblement, le King ne s’est pas toujours entraîné seul dans son coin. D’après Shams Charania de The Athletic et Stadium, LeBron aurait organisé des séances privées avec un ou deux coéquipiers à la fois dans le but de tâter la gonfle et retrouver quelques automatismes, en respectant l’ensemble des consignes de sécurité. Shams n’a pas apporté plus de précisions concernant le lieu de ces workouts, ni le nombre et la date à laquelle ils ont commencé, mais on voit que LBJ n’est pas resté les bras croisés en cette période d’arrêt.

LeBron James has held safe, private on-court workouts with some Lakers teammates at a secure location, our NBA @ShamsCharania reports. More details: pic.twitter.com/P4TamkL6li — Stadium (@Stadium) May 21, 2020

# La NBA en discussion avec des fournisseurs nationaux de tests

On le sait, la capacité de la NBA à tester ses joueurs et tous les membres impliqués dans la reprise de la saison est un paramètre très important. Ainsi, la Grande Ligue a décidé d’entrer en discussion avec des fournisseurs nationaux de tests, tels que BioReference Laboratories, LabCorp et d’autres. D’après Shams Charania de The Athletic, la NBA a informé ses équipes et a indiqué à ces dernières qu’elles devaient s’inscrire auprès de ces fournisseurs.

NBA shoring up its testing protocols, informing teams that it is engaged in conversations with BioReference Laboratories, LabCorp, Quest Diagnostics and Vault Health/RUCDR Infinite Biologics at Rutgers, sources said. Teams asked to create account with each company. https://t.co/s2LoeBn5Mi — Shams Charania (@ShamsCharania) May 21, 2020

# Mais aussi…

Selon le co-proprio des Bucks Marc Lasry, le retour de la NBA se fera probablement dans deux lieux, avec les équipes de la Conférence Ouest qui seront basées à Las Vegas, et celles de l’Est à Orlando. (CNBC)

Chris Paul serait en train de préparer un show TV dans le but de raconter l’histoire de plusieurs joueurs le jour où la NBA a décidé de suspendre sa saison. CP3 était évidemment aux premières loges puisqu’il devait jouer contre le Jazz ce soir-là… (The Daily Show with Trevor Noah)

Kemba Walker et Grant Williams vivent ensemble. Oui oui, les deux joueurs de Boston logent actuellement à Charlotte, dans la maison de Kemba. Le rookie de Boston a grandi à Charlotte mais hésitait à revenir car il était inquiet à l’idée de côtoyer ses grands-parents. C’est alors que l’ancienne star des Hornets a proposé à Williams de venir chez lui. Un vrai gars ce Kemba. (boston.com)

Alors qu’Orlando voire Las Vegas semblent être les lieux privilégiés pour un retour de la NBA, on apprend via le Los Angeles Times que le Staples Center avait également fait une proposition à la Grande Ligue. Mais ce n’est jamais allé plus loin.

