Game of Zones – saison 7, épisode final : on connait enfin l’identité du GOAT, voilà qui va mettre tout le monde d’accord

Il était attendu et il ne nous a pas déçu. Après trois premiers épisodes monstrueux, Bleacher Report nous a offert hier une fin en forme de feu d’artifice à la saison 7 de Game of Zones, répondant par la même occasion à l’une des questions les plus débattues sur Terre ces derniers mois : who is the GOAT ?

On avait laissé la Super Super House et la Dream Team sur le champ de bataille, prêtes à en découdre. Le combat a lieu dans l’obscurité mais on comprend très vite que LeBron et ses guys ont finalement réussi à prendre dessus sur Ser Jordan, et que le tout frais tondu des Lakers peut désormais avancer fièrement vers le statut qui lui était promis en cas de victoire. Sauf que… Kyrie et ses dissidents ont détruit tout ce qui pouvait servir de porte-voix à cette performance sportive et personne n’a donc pu suivre les exploits de Bron, tout ça remettant en cause sa toute nouvelle couronne. Résultat des courses ? Un Mediadel rebâti va devoir trancher, et c’est à l’issue d’un débat intense entre tous les meilleurs joueurs de l’histoire que le titre aussi honorifique que légendaire de GOAT sera décerné. No spoil, mais vous risquez d’être surpris.

Le grand livre Game of Zones se referme avec la fin de cette ultime saison, la septième d’une super-production exceptionnelle de qualité. Ça donnerait presque envie de lancer une pétition pour avoir une saison 8 non ?