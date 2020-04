Game of Zones dévoile un trailer épique pour sa saison finale : le rendez-vous est pris pour le 30 avril

Rendez-vous incontournable chaque saison, la série Game of Zones proposée par Bleacher Report arrivera à son terme cette année. La bonne nouvelle, c’est qu’avec le confinement les équipes de production vont avoir le temps de nous proposer un produit premium comme on le découvre dans ce trailer qui annonce le premier épisode le 30 avril prochain.

C’est lors d’un épisode hors-série que l’on apprenait la mauvaise nouvelle à Noël dernier. La série préféré de ta série préféré annonçant la septième et dernière saison de Game of Zones. Toutes les bonnes choses ont une fin comme disent les Warriors, ce qui ne va pas nous empêcher de prendre notre pied grâce aux quatre derniers épisodes qui nous seront proposés dans les prochaines semaines. Le trailer entremêle des images issues des saisons précédentes et des séquences inédites que l’on retrouvera probablement à partir du 30 avril, date officielle du premier volet de ce series finale. On s’attend donc à une intrigue léchée pour enfin comprendre tous les mystères soulevées ces dernières années afin de savoir qui accédera au trône suprême malgré la suspension des Playoffs (pour le moment, on parle juste de la fiction). Entre un duel mythique entre Michael Jordan et LeBron James, l’arrivée de nouveaux protagonistes chez les rookies notamment et le mystère de ce monstre qui effraye tant les Raptors, il y a de quoi être hypé par ce trailer à la musique épique.

Après « The Last Dance » avancé sur Netflix, c’est au tour de Game of Zones de penser à nous avec du contenu divertissant pour nous tenir compagnie en ces temps difficiles. On aimerait juste que ça ne termine jamais… En attendant, on va se refaire tous les anciens épisodes pour être à jour le 30 avril.