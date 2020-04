Le mois de mars 2020 vu par Twitter : pendant la quarantaine sans NBA, les joueurs s’occupent comme ils peuvent

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de mars.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Les joueurs doivent bien continuer de s’occuper. Evan Fournier interagit avec ses followers par exemple.

Bon la miff je galere fort a Memphis. Q&A? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 9, 2020

# Kevin Durant demeure incrédule…

# Lou Williams appelle à la prudence.

If you’re gonna take precaution, if any. Take all precautions 🤷🏾‍♂️ — Lou Williams (@TeamLou23) March 12, 2020

« Si vous voulez prendre vos précautions. Prenez-les toutes. »

# Miles Bridges, quant à lui, veut juste jouer.

I wanna hoop 😕 — Miles Bridges (@MilesBridges) March 13, 2020

« Je veux jouer au basket. »

# Et Luka Doncic, lui, joue vraiment, mais à sa façon…

# Sinon, on a Patrick Beverley qui répond à des vraies questions de société.

« Qui chez les Clippers est le meilleur à (Call Of Duty) Warzone ?. »

« Moi. »

# Et Jordan Bell qui vole au secours de Rudy Gobert.

Please stop with this narrative of Rudy trying to make it seem like he was patient zero.. for all we know that kid gave it to him https://t.co/vg0EldlAr8 — Jordan Bell (@1jordanbell) March 14, 2020

« Je vous en prie, arrêtez de raconter tout ça sur Rudy en le faisant passer pour le patient zéro. Peut-être que c’est l’enfant [à qui Rudy a signé un autographe, ndlr] qui lui a donné. »

# Même son de cloche chez son pote Evan Fournier.

# Jameer Nelson préfère se rappeler au bon souvenir de ses game-winners au Magic.

# Karl-Anthony Towns, dont la mère est dans le coma à cause de ce foutu COVID-19, souhaite élever la voix pour faire passer une énième fois ce message : #RestezChezVous.

WE CAN BEAT THIS, BUT THIS IS SERIOUS AND WE NEED TO TAKE EVERY PRECAUTIONS. https://t.co/zxMqVB9AWk via @YouTube — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 25, 2020

« On peut gagner, mais c’est du sérieux : on doit prendre toutes nos précautions. »

# Le pivot des Wolves peut compter sur le soutien de Joel Embiid.

We’re with you brother!!! We’ll keep praying @KarlTowns — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) March 25, 2020

« On est avec toi mon frère, on continuera de prier. »

# Et sinon, il y a Enes Kanter.

« Ma vie en quarantaine. »

Une très belle édition pour ce mois de mars, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en avril pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.