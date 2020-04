Les Knicks zieutent Elton Brand : il y a de l’idée, mais il faut arrêter de s’intéresser aux hommes en couple

Les Knicks auraient un oeil sur Elton Brand pour reprendre le poste de GM de Scott Perry. Malheureusement, celui-ci étant en contrat avec les Sixers, la chose devient un peu plus complexe. Mais bon, apparemment il en faut plus pour décourager Leon Rose.

Vous vous sentez tristes ? Seuls ? Pas motivés ? Il suffit alors de taper « New York Knicks » dans votre barre de recherche Google (ou Bing si vous êtes un peu plus étranges) pour rigoler cinq bonnes minutes. James Dolan a donc fait un peu le ménage dans son staff, et il n’a pas attendu le printemps pour ça. Après David Fizdale, c’est le président Steve Mills qui a été remercié en pleine trade deadline, remplacé dans la foulée par Leon Rose. Depuis, les Knicks sont toujours à la recherche d’un nouveau GM. Un bonhomme qui les aiderait à passer un cap et à retrouver une dignité perdue depuis des années. L’une des premières cibles n’était autre que l’architecte des Raptors, Masai Ujiri. Dans l’incapacité de le faire venir notamment à cause de son contrat avec les Dinos, Big Apple se tourne vers un autre homme maqué, Elton Brand. Il faut quand même les prévenir que nous ne sommes plus en 2006 et qu’il ne pourra pas remettre un jersey pour rajouter un énième ailier-fort à leur rotation. Mais c’est bien pour le rôle de GM qu’il semble avoir été approché comme nous l’indique Stefan Bondy du New York Daily News.

« Selon une source de la Ligue, Elton Brand a été ciblé par Rose en tant que candidat au poste de GM des Knicks. […] En contrat la saison prochaine avec les Sixers, la source a déclaré que Leon Rose volait voir si Brand serait licencié après les prochaines séries de Playoffs. »

À 41 ans, le premier choix de la Draft 1999 a vite gravi les échelons. Arrivé en 2018 après le scandale autour de Brian Colangelo, il a réalisé un travail plutôt satisfaisant en Pennsylvanie. L’arrivée de Jimmy Butler, les paris Tobias Harris ou encore Al Horford, le tout sans pour autant condamner le duo de Trust The Process formé de Joel Embiid et Ben Simmons. Avec les Playoffs très réussis l’année dernière – ils sont quand même passés à 312 rebonds sur l’arceau près d’aller en Finale de Conférence – il semblait intouchable. Cette saison en-deçà des attentes ne lui semble pas directement reprochée et c’est plutôt Brett Brown qui pourrait payer les pots cassés. Dommage car Leon Rose semble déterminé à mettre en place des hommes choisis par ses soins et il ne lâchera pas l’affaire comme ça, lui qui est l’ancien agent de Joel Embiid et qui connaît donc un peu la maison et Elton Brand. Ce qui est sûr, c’est que ce dernier est lié contractuellement à la cité de l’amour éternel, et à moins que Philly ne le vire, il semble compliqué de voir New York l’enrôler. Ce qui est presque certain en revanche, c’est que Scott Perry qui occupe toujours le poste chez les Knicks, ne va pas être conservé au-delà de cet été. De plus, NYC représente un challenge unique en NBA. Question business et popularité, ils peuvent potentiellement se trouver tout en haut, mais niveau crédibilité c’est la hess. Donc, on a d’un coté une franchise mythique qui n’en peut plus d’être la risée de la Ligue et qui souhaite prendre un nouvel envol et de l’autre un jeune GM, avec un potentiel A+ (les fans de 2K c’est pour vous) qui n’a vraiment pas peur de prendre des risques. Payants ou pas d’ailleurs. Le mariage pourrait être cool à suivre et c’est tout Gotham qui prie pour une fin heureuse, et puis après tant d’années de calvaire, le karma pourrait peut-être leur sourire enfin… Allez juste un fois.

Un GM qui n’hésite pas à prendre des risques. Une franchise où règne le chaos depuis des années. Le mélange peut être explosif, à voir. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut du renouveau à New York, et recruter Elton Brand irait totalement dans ce sens.

