Un fan des Knicks a lancé une pétition pour qu’Elfrid Payton sorte du cinq : et si Immanuel Quickley se cachait derrière tout ça ?

C’est le sujet qui fait rage du côté de Big Apple en ce moment. On ne compte plus les fans des Knicks qui demandent un changement à la mène, qui est actuellement « assurée » par le titulaire Elfrid Payton. On connaît même un mec de New York qui a… lancé une pétition pour que Payton laisse sa place à Immanuel Quickley.

Être point guard des Knicks, ce n’est pas facile tous les jours. Demandez donc à Elfrid Payton, qui ne peut plus traîner sur Twitter sans voir un fan demander son remplacement au plus vite. Forcément, quand vous peinez à convaincre et que vous avez un rookie nommé Immanuel Quickley qui cartonne avec encore une perf à 31 points dimanche dernier, y’a de quoi avoir le feu au cul même si pour l’instant, il tient le choc. Heureusement que les matchs se déroulent à huis clos actuellement car sinon, l’ami Elfrid entendrait sans doute des « We want Quickley » provenant des travées du Madison Square Garden tous les soirs. On connaît tous la passion des fans des Knicks, mais aussi leur détresse, et ça c’est un mélange qui provoque souvent des comportements assez extrêmes. Extrême comme la création d’une pétition donc, que vous pouvez retrouver sur change.org. Bon, pour l’instant, elle n’a pas encore percé sur la toile mais il suffit d’un retweet pour que ça s’emballe et que les fans des Knicks se jettent dessus. Toujours sur Twitter, on a même vu certains petits « malins » accuser Elfrid Payton d’avoir violé le protocole COVID de la Ligue, tout ça pour qu’il reste sur la touche au moins une bonne semaine. C’est vraiment trop, et le respect a définitivement disparu au moment où le meneur titu des Knicks s’est fait décertifier sur Twitter. On ne connaît pas la raison qui se cache derrière ça mais l’hypothèse de nos amis de @KnicksFrance tient plutôt bien la route.

Oh je suis cuit, Elfrid Payton a perdu sa pastille de certification sur Twitter😭😭 Je pense que le CEO de Twitter est un fan des Knicks et c’est sa manière d’être d’accord avec nous pour dire qu’il est claqué au sol pic.twitter.com/Lru1XAz1BB — Knicks France (@KnicksFrance) January 23, 2021

Bref, compliqué d’être Elfrid Payton en ce moment. On lui souhaite quand même bon courage car ça ne devrait pas aller en s’arrangeant, surtout s’il continue à enchaîner les performances claquées (7 et 8 points lors des deux derniers matchs à 6/20 au tir) et que le petit Quickley poursuit son ascension. On verra jusqu’à quand son coach Tom Thibodeau résiste à la pression, en tout cas pour l’instant Thibs campe sur ses positions, lui qui a déclaré après le match face aux Blazers qu’il aimait bien la rotation actuelle (désolé Frank Ntilikina) avec Immanu qui sort du banc. Le genre de phrase qui rend fou une grande partie de la fanbase des Knicks, et on ne serait pas surpris de voir la pétition récemment créée collectionner rapidement les signatures.

En parlant de requêtes et de signatures, on n’a pas pu s’empêcher de faire une petite liste, car l’occasion est trop belle. Allez, on veut tout de suite une pétition :

– pour que James Harden Fr devienne le coach des Nets

– pour que Ben Simmons se paie un shooting coach

– pour que Klay Thompson ne se blesse plus jamais

– pour que les Hawks aient des fans

– pour que les fruits de Vincent Poirier deviennent mûrs

– pour qu’Evan Fournier adopte une coupe mulet

– pour que Stephen Curry arrête de mâcher son protège-dents

– pour que les Kings se mettent enfin à défendre

– pour que les Pelicans changent de nom

– pour que Giannis arrête du faire du triple-saut en plein match

…

Voilà voilà, si vous en avez d’autres, c’est le moment de les balancer, ou tout simplement d’aller sur change.org et d’en créer une en bonne et due forme. On sera là pour vous soutenir.