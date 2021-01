Allez, lecture spécial Kobe Bryant : pour lire et relire la légende du Black Mamba

Chez TrashTalk, on aime écrire des articles, des livres ou des blagues d’un goût plus ou moins sucré. On aime organiser des événements pour réunir les fans de balle orange aussi souvent que possible. On aime faire des vidéos pour parler NBA tout au long de l’année. Mais on aime aussi lire et ça tombe bien puisque des livres autour du basket, ce n’est pas ce qui manque. Désormais, nous vous partagerons nos impressions sur les bouquins que nous lisons, histoire de vous les faire découvrir ou redécouvrir, de vous donner envie (nous l’espérons) de les parcourir. Aujourd’hui, on vous propose quelques lectures sur le très regretté Kobe Bryant.

Cela fait exactement un an que Kobe Bryant nous a quitté. La tristesse reste immense et ce n’est pas demain qu’elle va s’en aller. Pour celles et ceux qui voudraient sécher leurs larmes en découvrant ou redécouvrant la vie, l’histoire et la carrière du Black Mamba, voici quatre ouvrage en français qui pourront venir compléter parfaitement votre soif de Kobe tout en embellissant votre bibliothèque.

Kobe Bryant – Showboat (article dédié ici)

L’incontournable biographie. Par la qualité ses sources très très proches du dossier et grâce à ses entrées partout dans la sphère NBA, Roland Lazenby a pu compilé des informations uniques sur la vie de Kobe, sur sa carrière, sur ses interactions avec sa famille, avec ses coéquipiers, avec les autres en général. « Showboat » est un pavé ultra complet, sous forme de constat parfois froid, parfois tout en émotion, de ce qu’était Bryant la légende.

Auteur : Roland Lazenby

Roland Lazenby Traduction : Olivier Bougard

Olivier Bougard Edition française : Talent Sport

Talent Sport Sortie en France : 11 avril 2018

11 avril 2018 Prix : 24€

Kobe Bryant – Mamba Mentality

Avec sa préface par Pau Gasol, son introduction par Phil Jackson, ses photos et sa postface par Andrew D. Bernstein, cet ouvrage est une référence. D’autant plus que ce sont les mots de Kobe Bryant qui servent de légendes à toutes ces magnifiques photos, à toutes ces tranches de vies représentées. Un livre que Kobe décrit comme « dédié à la prochaine génération de grands champions. » Une phrase à laquelle il ajoute : « C’est en prenant exemple sur la trajectoire de vos aînés que vous trouverez votre propre voie. »

Introduction par : Phil Jackson

Phil Jackson Préface : Pau Gasol

Pau Gasol Traduction : Vincent Radureau

Vincent Radureau Edition française : Hugo Sport

Hugo Sport Sortie en France : 24 octobre 2019

24 octobre 2019 Prix : 24,95€

La légende Kobe Bryant

Le plus récemment sorti des ouvrages en français sur le Mamba. « La légende de Kobe Bryant » retrace toute la vie et la carrière de l’enfant terrible des Lakers, à travers des photos marquantes, des textes passionnants, des statistiques cruciales le tout entourées d’anecdotes racontées par quelques témoins privilégiés ayant pu côtoyer Kobe comme Tony Parker (préface) ou Mike Procopio son assistant vidéo personnel.

Auteurs : Thomas Berjoan & Yann Ohnona

Thomas Berjoan & Yann Ohnona Préface : Tony Parker

Tony Parker Editeur : Solar Editions / L’Equipe

Solar Editions / L’Equipe Sortie : 14 janvier 2021

14 janvier 2021 Prix : 23,90€

Kobe Bryant, l’homme aux mille visages (article dédié ici)

Un livre très documenté qui nous propose de nous intéresser à tous les « visages » de Kobe Bryant. Son éthique de travail, son perfectionnisme, ses luttes, ses démons, sa quête du succès, ses envies de domination, son refus de l’échec… C’est un portrait fascinant que nous dresse ici Lucas Saïdi. L’occasion pour tout fan de Basketball de se poser quelques grandes et bonnes questions sur Kobe bien évidemment mais aussi sur les exigences du très haut niveau.

Auteur : Lucas Saïdi

Lucas Saïdi Édition : Mareuil Éditions

Mareuil Éditions Sortie : le 24 septembre 2020

le 24 septembre 2020 Prix : 20€

Voici un quatuor de bouquins qui devraient ravir les fans de balle orange en général et ceux de Kobe Bryant en particulier. Allez, lecture…