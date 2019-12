L’épisode de Game of Zones spécial Noël : trailer ultime pour annoncer la saison finale de la série culte en 2020

C’était un rendez-vous incontournable chaque saison et on va profiter encore plus des prochains épisodes qui sortiront au printemps. Au terme de son traditionnel épisode de Noël, Game of Zones a en effet annoncé que la dernière saison de la série sortirait en 2020. Voilà qui s’annonce épique.

Une place particulière a été donnée aux chevaux dans ce maxi trailer baptisé « A Game of Horse ». L’histoire commence donc avec une monture logiquement préférée à Mario Hezonja dans le cadre d’un trade avec le Magic. On appréciera au passage l’adaptation de Vavane beaucoup mieux réussie que sur NBA 2K19 mais revenons à nos moutons ou plutôt à nos chevaux. Envoyée par LeBron James pour avertir la Conférence Est de sa suprématie, la pauvre bête sera retrouvée morte après une mystérieuse visite chez le GOAT en personne. De quoi cristalliser l’intrigue de cette saison finale de Game of Zones où le King risque d’être un personnage majeur lorsqu’il ne sera pas trop occupé à trinquer pour célébrer Meat Pie Monday ! Mais qu’aurait pu être cet épisode sans les références aux sneakers d’Uncle Drew, à l’interminable attente de Melo et aux overdoses de bonbons de Dion Waiters ? Enfin, sans vous spoiler la fin on vous dira simplement que des chevaliers d’un autre temps semblent de retour au royaume pour raviver leur légende à travers les âges afin que l’on se rappelle toujours de leur épopée lointaine comme la plus mythique de l’Histoire du monde.

Un trailer de sept minutes en guise d’apéro de la part des génie de chez Bleacher Report qui ne fait qu’attiser un peu plus notre appétit avant la sortie des ultimes épisodes de cette série inspirante. Comment on va faire pour attendre jusqu’en avril nous maintenant ?