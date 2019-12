Mike Malone prolongé par les Nuggets jusqu’en 2023 : y’a pire comme cadeau de Noël quand même

Mike Malone a été prolongé par les Denver Nuggets selon ESPN. Une belle preuve de confiance de la part des dirigeants, qui ont étendu le contrat de leur technicien jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

Mike Malone a été prolongé jusqu’en 2023, un contrat sur le long terme donc. L’occasion de revenir rapidement sur son bilan depuis son arrivée, parce qu’on parle quand même d’un pilier de l’ascension de Denver. Arrivé à la tête de l’équipe du Colorado en 2015 après avoir été licencié par les Kings de Sacramento, il a grandement participé à la mise en place de ce superbe collectif qui caractérise actuellement les Nuggets, en pleine progression ces dernières saisons. 33 succès seulement lors de sa première saison, mais 40 lors de la campagne 2016-17, puis 46 l’année suivante. Il faudra cependant attendre l’année 2019 pour voir Denver et Malone connaître les Playoffs, mais ça valait le coup de patienter. L’an passé, les Nuggets ont effectivement fini à la deuxième place de l’Ouest avec 54 succès, avant de chuter au second tour contre les Blazers. Avec un tel bilan et une telle progression, on peut comprendre pourquoi les dirigeants de Denver ont voulu s’assurer pour quelques années supplémentaires les services d’un technicien dans lequel ils ont une confiance absolue. C’est donc tout naturellement que Tim Connelly, le président des opérations basket des Nuggets, a tenu des propos très élogieux au micro des journalistes d’ESPN.

« Son éthique de travail infatigable et sa passion se reflètent clairement dans la progression continue de notre effectif. Nous sommes extrêmement excités à l’idée qu’il continue de mener notre équipe pendant que nous essayons de construire une franchise capable de gagner un titre. »

Cette saison, les Nuggets poursuivent leur progression. Et pourtant, ce fut pas toujours tip top en début d’exercice. La franchise du Colorado a connu un début de saison avec des hauts mais aussi quelques bas, la faute notamment à un Nikola Jokic visiblement encore parti en vacances chez mémé cet été (on a cramé tes grosses joues là). Cependant, ils se sont mis en marche comme le plus beau moteur diesel et continuent sur leur lancée. En effet, les joueurs de Mike Malone viennent d’enchaîner pas moins de sept victoires consécutives… juste avant de se vautrer lamentablement contre une triste équipe des Pelicans, nous non plus on n’y croyait pas. Malgré cette défaite surprise qui fait mal à l’ego, ils sont remontés en deuxième position de la Conférence Ouest avec un bilan de 21 victoires pour 9 défaites, devant des équipes comme les Clippers ou les Rockets. Si on oublie cinq minutes le match d’hier soir, Mike Malone ne peut être que satisfait de ses joueurs et ce début de saison, qui confirme la place de Denver parmi les contenders sérieux de l’Ouest. Le coach le dit lui-même, ces résultats positifs viennent avant tout d’un travail acharné qui doit continuer si la franchise veut se donner les moyens de réaliser le but ultime : gagner une bague, le titre étant un objectif affiché pour la franchise.

« Rien de cela ne serait possible sans le travail acharné, le dévouement et la confiance de nos joueurs et de tout le coaching staff. Je voudrais également remercier le public incroyable de Denver, qui a refait du Pepsi Center l’un des endroits les plus difficiles à jouer de toute la NBA. Je regarde vers l’avant pour poursuivre notre but ultime qui est de remporter des titres NBA. »

Vous l’avez compris, on joue la continuité du côté du Colorado. Le groupe est jeune, bien coaché et se connaît bien, alors pourquoi changer ? Avec cette prolongation de Mike Malone, Denver continue dans sa lignée et espère franchir un nouveau cap lors des prochains Playoffs.

Source texte : ESPN