LeBron James touché à l’aine lors du Christmas Day : tiens, comme l’impression d’avoir déjà vécu ça…

Il y a un an, lors du match entre les Warriors et les Lakers, LeBron James s’était blessé à l’aine, une blessure qui avait ensuite provoqué une absence de 17 matchs ainsi que la chute de l’équipe de Los Angeles. La nuit dernière, sur le parquet du Staples Center, le King a une nouvelle fois été touché, même s’il a pu jouer l’intégralité de la rencontre. Ça devient vraiment dangereux de faire du basket à Noël pour le King.

Dimanche dernier, LeBron James avait raté son tout premier match de la saison face aux Nuggets à cause d’une blessure au niveau du muscle thoracique. Mais Brian Windhorst d’ESPN – qui suit le King depuis sa naissance – avait indiqué que ce dernier souffrait également d’un pépin à l’aine. Et aujourd’hui, c’est bien à ce niveau-là que LeBron est touché après un choc avec Patrick Beverley. Initialement considéré comme incertain pour le Christmas Day, James était prêt pour le main event de Noël face aux Clippers mais dès le premier quart-temps, il s’est pris Patoche au mauvais endroit, réveillant ainsi la douleur. Le numéro 23 des Lakers a effectivement joué le passage en force sur une pénétration du meneur des Clippers après seulement deux minutes du jeu. James est ensuite resté au sol quelques secondes en grimaçant, avant de se relever. Pour info, comme indiqué par ESPN, c’est sur le côté droit que James est blessé actuellement, et non sur le côté gauche comme la saison dernière. On n’est pas sur le même degré de gravité mais le Roi va quand même devoir se montrer prudent pour éviter que ça lâche, ce qui serait évidemment un très gros coup dur pour les Lakers. Du coup, y’a moyen que BronBron manque quelques rencontres prochainement afin de ne prendre aucun risque.

Face aux Clippers, LeBron James a terminé avec 23 points, 9 rebonds et 10 passes décisives en 39 minutes. Une ligne de stats correcte mais on a bien senti que le King n’était pas à 100% de ses moyens. Pendant trois quart-temps, il n’a pas pesé sur le jeu comme à son habitude, et il s’est montré assez passif avant de finalement trouver son rythme dans le dernier. Ce manque d’agressivité peut s’expliquer par cette blessure à l’aine et ce n’est pas un hasard si le King a tenté 12 tirs de loin la nuit dernière. Peu tranchant dans ses mouvements, James a préféré s’appuyer sur son shoot extérieur au lieu de pénétrer, terminant ainsi avec un 9/24 assez dégueu, et seulement deux réussites du parking. Il s’est même fait bâcher par le petit Patrick Beverley en fin de match, une action qui a permis aux Clippers de repartir avec la victoire 111-106. Actuellement sur une série de quatre défaites consécutives, les Lakers connaissent un trou d’air dans leur gros début de saison mais la priorité reste évidemment la santé du King. Los Angeles a toujours une petite marge d’avance sur la concurrence à l’Ouest, avec deux revers de moins que les Nuggets et trois par rapport au trio Clippers – Rockets – Mavericks. Il n’y a donc aucune raison de forcer. L’objectif de toute manière, c’est d’arriver au top en Playoffs, quitte à laisser filer des matchs en régulière.

Nouvelle alerte pour LeBron James donc. Rien de dramatique mais la prudence est de mise car ça peut continuer à s’aggraver si les bonnes mesures ne sont pas respectées. Va sans doute falloir un peu de repos pour LeBron dans les prochains temps.

