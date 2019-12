Le block méga clutch de Patrick Beverley sur LeBron James : l’action de la night à Los Angeles, à revoir sous tous les angles

La rencontre entre les Lakers et les Clippers était très attendue, et toutes les stars étaient au rendez-vous. Cependant, le héros du match n’est ni LeBron James ou Anthony Davis, ni Kawhi Leonard ou Paul George. Nope, c’est bien Patrick Beverley qui a sorti l’action décisive de la nuit. Pat Bev time !

Patrick Beverley a encore fait des siennes, dans un rôle qui lui va tellement bien. Dans les dernières secondes de la partie, alors que les Clippers menaient de trois points, le pitbull des Clippers a fait la diff, et pas face à n’importe qui. Non, il y avait le King en face. Même si LeBron n’était pas au top la nuit dernière, ça reste LeBron, sauf que Patoche ne baisse les yeux devant personne. Et là, il a carrément contré James pour assurer la victoire à son équipe. Le numéro 23 des Lakers a voulu lâcher un tir du parking pour tenter l’égalisation alors que le chrono s’écoulait dangereusement, mais Beverley a mis ses mains exactement là où il fallait. Résultat, block sur LeBron et surtout, ballon pour les Clippers. Parce que oui, Pat Bev a non seulement empêché un tir du Roi, mais c’est bien ce dernier qui a touché le ballon en dernier avant que celui-ci ne sorte des limites du terrain. Après la vidéo, la gonfle a été rendue aux visiteurs, qui ont ainsi pu fermer le couvercle sur la rencontre grâce à deux lancers francs de Paul George. Évidemment, Beverley ne s’est pas privé pour célébrer au nez et à la barbe des supporters des Lakers, dans le plus pur style de Patoche.

Une action cruciale donc, à revoir sous tous les angles ici. Une action qui symbolise encore une fois l’importance du pitbull pour les Clippers, toujours là pour foutre la merde chez l’adversaire quand il faut pas. Sacré Pat Bev.