NBA Top 10 du jour : Giannis Antetokounmpo, champion de triple saut et dunkeur fou

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 26 décembre

1976 : onze interception pour Larry Kenon avec les Spurs. Kerry Kittles fera pareil en 98 mais 43 ans plus tard le record tient toujours.

2000 : Don Nelson devient le troisième coach le plus victorieux de l’histoire avec 945 succès.

2011 : premier match en carrière pour Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Isaiah Thomas et Kemba Walker.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 26 décembre

1966 : Tim Legler

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Emmanuelle, des Emmanuel, des Manoëlle, des Manoël, des Manuel et des Nelly, alors bonne fête messieurs Ginobili et Mudiay, deux légendes chacune à leur manière.