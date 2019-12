Les Pelicans gâchent la fête à Denver : fin de série pour les Nuggets, Brandon Ingram a pris le rôle de Père Fouettard

Le dernier checkpoint de ce marathon de Noël 2019 a largement été snobé par les fans et pourtant, l’issue n’était pas franchement ce à quoi l’on s’attendait. De passage dans la Mile High City, les Pelicans toujours privés de Zion Williamson s’en sont remis à un gros Brandon Ingram pour venir stopper les deuxièmes de la Conférence Ouest dans leur série (112-100).

Avant ce match de fête, les Nuggets restaient sur sept succès de rang. De quoi se repositionner tout en haut du classement et préparer leur futur road-trip tranquille. Sauf que la réception de New Orleans, qui occupe une position miroir tout en bas de la Conférence avec sa 14ème place, ne s’est pas passée exactement comme prévue. Aucun quart-temps remporté par les locaux, la faute à un J.J. Redick en transe dans le deuxième avec un buzzer beater en déséquilibre tout bonnement interdit juste avant de rejoindre les vestiaires et surtout à un Brandon Ingram les yeux plus défoncés que jamais mais un fouetté de poignet plus smooth que mamie quand elle coupe de la bûche. Toujours aussi chaud depuis le début de la saison, les neiges du Colorado ne l’ont pas refroidi et malgré son maillot rouge il n’avait pas prévu de cadeaux pour ses hôtes. Le Père Fouettard est venu punir Nikola Jokic, Jamal Murray et tous les enfants turbulents de Denver en s’amusant à faire sonner les cloches depuis son traîneau garé sur le toit du Pepsi Center. Un 7/9 à longue distance en guise de nouveau record évidemment et une nouvelle mixtape offensive du go-to-guy des Pelicans face à la supposée meilleure D du pays. BI termine son carnage avec 31 huîtres avalées en 36 minutes avec très peu de fails à l’ouverture des coquilles.

Les montagnards vont avoir plus de mal à digérer leur repas de fête en commençant par un Paul Millsap une nouvelle fois transparent cette nuit avec une jolie bulle sur la feuille de match. C’est à peine mieux pour le duo de stars qui a retrouvé son air bougon de début de mois en terminant avec un 10/30 au tir en cumulé et incapable de répondre au collectif de Louisiane et ses six joueurs en double figure. Résultat, une défaite bien crado des Nuggets qui pouvaient pourtant espérer bien mieux terminer 2019 avec une série de victoires finalement bloquée à 7. La nouvelle année sera placée sous le signe de l’avion avec de nombreux déplacements au programme et les troupes de Mike Malone devront être mieux réveillés s’ils veulent conserver leur place sur le podium de la Conférence Ouest. Heureusement pour eux, leurs poursuivants ont connu des fortunes diverses hier soir. Si les Clippers se sont rapprochés grâce à un succès marquant contre les Lakers, Houston a eu un bug dans la matrice en voyage à San Francisco. A l’inverse, c’est la rébellion des mauvais élèves avec trois W de rang pour les Warriors qui ont mis une pression positive aux Pelicans auteurs de deux victoires consécutives pour la première fois depuis plus d’un mois.

Parmi les neuf succès de New Orleans cette saison, déjà deux ont été obtenus contre les Nuggets. Un résultat surprise qui est venu récompenser les courageux qui ont veillé toute la nuit devant les matchs. C’était pas comme on l’imaginait mais c’était bien quand même. Alors vivement l’année prochaine !