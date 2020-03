« The Last Dance » disponible en France sur Netflix à partir du 20 avril : le lundi reste le meilleur jour de la semaine

Alors que l’on apprenait ce matin la sortie anticipée du documentaire « The Last Dance » dédié à Michael Jordan le 19 avril aux US, la plateforme de streaming Netflix n’a pas tardé à nous rassurer sur son planning de diffusion à l’international. Les deux premiers épisodes seront donc disponibles dès le lendemain en France et la suite arrivera au même rythme tous les lundis qui suivront. 10 heures de Jojo et de ses Bulls de 1998, pouvait-on rêver mieux sérieusement ?

Attendu pour début juin, « The Last Dance », sortira finalement le 19 avril chez l’Oncle Sam, répondant ainsi au push des fans sur les réseaux sociaux. Enfin une bonne nouvelle n’est-ce pas ? Produit par Netflix et ESPN Films, le documentaire nous plonge aux côtés de Sa Majesté au coeur du titre de 1998. Le dernier pour les Bulls et le sixième du numéro 23. Préparez-vous à vibrer. Au programme, des interviews exclusives, des images inédites des coulisses et cerise sur le gâteau, s’il en fallait encore une, c’est réalisé par Jason Hehir. Oui, oui, l’auteur de nombreux épisodes de la célèbre série « 30 for 30 ». En somme, au menu il y aura de la chaire de poule, des larmes, de la nostalgie et tout le reste… Bref, absolument tout ce qu’on aime. Ce docu-série constitué de dix épisodes de une heure chacun s’annonce en effet magistral. Michael va se livrer sur sa vie et sa carrière au sein d’une franchise devenue mythique après son passage. De quoi nous mettre déjà l’eau à la bouche. Et si on ne connaît pour l’heure pas encore le détail de chaque épisode, on connaît les dates officielles pour le public international dont nous faisons évidement partie dans l’Hexagone. Et comme par hasard, c’est chaque lundi que nous serons gâtés, de quoi le rendre encore un peu plus spécial dans nos coeurs. Définitivement le meilleur jour de la semaine. Prêts ? Alors à vos agendas les enfants.

🚨 Le programme de « The Last Dance » sur Netflix en ce qui concerne les pays internationaux, donc la France. Il y aura 2 épisodes diffusés par semaine : – 2 le 20 avril

– 2 le 27 avril

– 2 le 4 mai

– 2 le 11 mai

La diffusion démarrera le lundi 20 avril dès minuit un, sur Netflix. Retrouvez donc les épisodes 1 et 2 de la dernière danse de sa Majesté Michael Jordan sur la plate-forme de streaming.

Puis le lundi 27 avril sortiront les deux épisodes suivants, 3 et 4.

Ensuite lundi 4 mai, il y aura les épisodes 5 et 6 de « The Last Dance ».

Une semaine plus tard, le lundi 11 mai seront disponibles les épisodes 7 et 8.

Et enfin, le lundi 18 mai, ce sera le feu d’artifice avec les deux derniers opus. De quoi clore le show tel le dernier shoot de Jordan en 1998, rendez-vous pour faire exploser les réseaux sociaux. Twitter, préparez vos serveurs.

C’est donc un joli programme qui nous attend du 20 avril au 18 mai. De quoi faire passer la quarantaine un poil plus vite, et attendre avec encore plus d’impatience chaque lundi. Tout le monde le sait, le dimanche c’est has been de nos jours. « The Last Dance » sur nos écrans, c’est à partir du 20 avril.

Source texte : Netflix