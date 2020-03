Alléluia : le documentaire « The Last Dance », sur les Bulls de Jordan, sortira le 19 avril 2020 sur tous les écrans !

C’est peut-être le plus beau cadeau que les basketteurs et basketteuses pouvaient recevoir. Attendu depuis des mois, et prévu pour juin 2020, le documentaire de 10h sur les Bulls de Jordan et leur règne sortira plus tôt que prévu : « The Last Dance », c’est pour le 19 avril 2020 !

C’est le NY Post qui a envoyé l’info cette nuit, pendant que la plupart des fans de balle orange dormaient assez paisiblement en France. Depuis plusieurs mois, les fous de basket et notamment de Michael Jordan bavaient devant le dernier projet made in Netflix, en collaboration avec ESPN. Le sujet ? La toute dernière saison de Jordan avec les Bulls, la campagne 1997-98, terminée sur un des shoots les plus iconiques de tous les temps, et ponctuant une décennie de domination venant de la franchise de Chicago. Il y a quelques temps, un premier trailer avait été envoyé sur les réseaux, provoquant l’hystérie générale. Ce qu’on savait, c’est que le docu durerait 10h et qu’il serait certainement découpé en 10 parties. Ce qu’on ne savait pas, c’est si la date de lancement était conservée. En effet, initialement les producteurs avaient entouré juin 2020 sur leur agenda, voyant assez bien leur pépite accompagner les Finales NBA et bercer l’été de nombreux fans. Seulement, en prenant en compte les récents événements qui ont bousculé non seulement la planète basket mais la planète toute entière, c’est une mise à jour aussi surprenante qu’excitante qui a été réalisée : le 19 avril 2020, date qui était prévue pour le weekend de lancement des Playoffs, le documentaire sera disponible.

La confirmation de cette information devrait tomber ce mardi matin en direct lors du show Good Morning America, un classique de la culture ricaine qui donne rendez-vous à tout le monde autour du petit écran. Comme nombreux d’entre vous ont pu le voir, en cette période de confinement et donc de forte demande sur les réseaux sociaux, un push assez puissant avait été réalisé de la part des fans auprès des instances dirigeant le documentaire afin qu’il soit diffusé plus tôt que prévu. Des milliers de messages envoyés sur Twitter, Facebook et autres plateformes avaient alerté ESPN, Disney, Netflix, Jordan et la NBA notamment, ce qui a aidé à modifier cette date au final. On notera tout de même que c’est Netflix qui gère les droits de diffusion à l’international, donc on croise les doigts pour ne pas être laissés de côté lors du weekend de lancement. Et au pire, on se démerdera en visio-conférence via un pote aux US ou hashtag VPN, vous mêmes vous savez.

En attendant donc que tout cela soit confirmé dans la journée de ce mardi, c’est une grande nouvelle qui tombe pour les fans de basket aujourd’hui. Et même les curieux de sports, de grandes figures, ou de grands documentaires. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson et compagnie, rendez-vous le 19 avril pour le lancement de « The Last Dance » !

Source : NY Post