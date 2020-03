La NBA va reprendre les amis, par contre ce sera en ligne sur 2K : un tournoi entre joueurs diffusé sur ESPN, let’s go !

Non, ce n’est pas la NBA qui reprend, mais juste un tournoi e-sport. On ne va pas faire les difficiles en ces temps compliqués. Et puis ce sera entre des joueurs de la Grande Ligue, il y aura peut-être un peu de piment.

Fans de balle orange, on a une énorme nouvelle pour vous. Vous allez enfin pouvoir regarder des joueurs NBA s’affronter, se friter, se trashtalker. Alors par contre, ça ne sera pas encore sur un vrai parquet, COVID-19 oblige quoi. Mais au point où nous en sommes, on prend tout, absolument tout. Si vous avez accès à ESPN, légalement ou illégalement, on n’est pas là pour juger, cette nouvelle formule pourrait vous intéresser. Alors que la saison NBA n’est pas prête de revenir, et ouais snif, un tournoi en ligne sur le jeu de 2K va être organisé et diffusé sur la chaîne numéro 1 du sport US. Selon Yahoo Sports et si tout se passe comme convenu, 16 joueurs de la Ligue vont s’affronter entre eux et un seul en sortira gagnant. Donovan Mitchell, l’arrière du Jazz, sera de la partie tout comme un certain DeMarcus Cousins, tiens on l’avait presque oublié celui-là. D’ailleurs, le pivot sans équipe fixe peut partir avec un léger avantage, puisqu’il en a eu du temps pour s’entraîner. La petite compétition sera lancée ce vendredi et durera en tout 10 jours. Les joueurs comme les fans pourront donc retrouver, le temps d’une grosse semaine, le fight et l’odeur du sang… virtuellement par contre. Au moins, il n’y aura pas de fautes techniques sifflées pour le moindre trashtalk, essayons de voir le bon côté des choses. Les autres participants seront désormais annoncés au compte-gouttes. Y aura-t-il Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo, les deux derniers joueurs ayant fait la couverture du jeu ? Ça pourrait être un petit aperçu des Finales 2020 qu’on ne retrouvera peut-être jamais. À voir.

Les stars NBA et les jeux vidéos, c’est déjà une belle histoire d’amour. Après l’annonce de la suspension de la Ligue, les Suns avaient été les premiers à continuer leur saison… en ligne. Ce samedi, Mikal Bridges a mené les siens à une victoire contre Matisse Thybulle 75-64. Près de 12 000 fans se rassemblent en moyenne sur Twitter ou sur Twitch pour suivre ces événements. Ce succès a probablement encouragé la NBA, 2K Sports et ESPN à reprendre le concept, en le rendant encore plus ambitieux… Ouais en fait ils ont juste copié, mais chuuuuut.

En cette période de confinement, nombreux sont les joueurs qui – pour se garder occupés – utilisent l’échappatoire des jeux vidéos. Obligé quand on ne veut pas sombrer dans l’ennui le plus profond. Loin de leur activité fétiche, ils passent alors une grande partie de leur temps sur la toile, et ce n’est pas seulement du NBA 2K. Alex Caruso par exemple a opté pour l’option Fortnite. Un peu has-been, mais on pardonne tout à The Bald Mamba. Puis certains s’amusent en montrant leurs prouesses sur Call of Duty : Modern Warfare comme Paul George ou Devin Booker. D’ailleurs ce dernier avait appris la suspension de la saison alors qu’il était en direct sur Twitch, trop fort.

Devin Booker finding out NBA season canceled on livestream, continues play video games pic.twitter.com/RE03dDkJj1 — Weston Blasi (@westonblasi) March 12, 2020

En ces temps compliqués, la NBA s’occupe comme elle peut. Même si ce n’est pas sur les parquets, on ne va pas faire la fine bouche. Un vieux Wolves-Kings sur 2K20 et en direct sur ESPN ? On prend.

Source texte : Yahoo Sports