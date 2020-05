Game of Zones – saison 7, épisode 3 : le choc des titans entre la Super Super House et la Dream Team approche

Une semaine après l’épisode 2, on attendait tous la suite de l’ultime saison de la saga Game of Zones. Comme prévu, le troisième volet vient de sortir sur la chaîne YouTube de Bleacher Report. Et comme toujours, c’est épique.

Dans l’épisode précédent, le Mediadel annonçait la terrible nouvelle : la Dream Team revient pour détruire le Royaume et prouver que Ser Jordan est le GOAT des GOATs. Pour faire face à cette menace, la Super Super House est créée et après délibération des Maesters du Mediadel, les choix sont faits : LeBron James, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Anthony Davis et Stephen Curry sont notamment sélectionnés, parmi d’autres. Pour satisfaire l’ensemble des maisons, la grande bataille aura lieu à… Seattle. En coulisses, la dissidence s’organise autour de Kyrie Irving, Kevin Durant ou Russell Westbrook, furieux de leur non-sélection dans la Super Super House. Dès lors, on apprend comment les nouveaux Chevaliers composant cette dernière s’organisent et élaborent des stratégies pour contrer et l’emporter sur la meilleure équipe jamais assemblée. Autour de Rick Carlisle, Doc Rivers et Mike D’Antoni, plusieurs systèmes sont proposés afin de faire régner le basket-ball efficace. Leader de l’équipe, LeBron est nerveux, il sait qu’il devra garder Ser Jordan et prouver à son Royaume qu’il est le vrai GOAT. C’est alors que le numéro 23 reçoit la visite d’un mystérieux chevalier qui lui donne de précieux conseils… Au même moment, les dissidents préparent un plan démoniaque.

Voilà voilà, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir ce troisième (long) épisode de douze minutes qui promet encore énormément de surprises pour la suite. Pourquoi faut-il que ça s’arrête ?