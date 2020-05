La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : de nouvelles dates pour les TQO, Scott Brooks a changé de look

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Certains des joueurs les mieux payés de la NBA ont touché l’intégralité de leur salaire, mais…

LeBron James, John Wall, Stephen Curry, Blake Griffin, Kevin Durant et Paul George font partie des joueurs les mieux payés de la NBA. Et selon ESPN, ils ont touché l’intégralité de leur salaire pour cette saison, et ne feront ainsi pas partie des joueurs qui verront une réduction de 25% sur leur fiche de paie ce vendredi. Évidemment, cela ne veut pas dire qu’ils sont épargnés, c’est juste que cette réduction se transforme en fait en remboursement la saison prochaine. Ce remboursement à leur franchise se fera quand ils recevront leurs avances pour la campagne 2020-21 le 1er octobre, ou alors sur leur premier salaire de la saison le 15 novembre.

Comme l’indique ESPN, cette réduction de 25% pourrait être encore plus élevée selon le dénouement de la saison actuelle. Elle pourrait atteindre 40% si la NBA décide de passer directement aux Playoffs sans jouer d’autres matchs de saison régulière.

# Jaylen Brown pense que la NBA va passer directement aux Playoffs

Si la saison reprend, est-ce qu’on aura droit à quelques matchs de saison régulière ? Est-ce qu’on attaquera tout de suite avec les Playoffs ? Jaylen Brown, le vice-président de l’union des joueurs, mise sur la deuxième option. Selon lui, les joueurs s’attendent à recommencer avec la postseason (via CNN).

« Je pense que c’est quelque chose qui est acquis dans la tête des joueurs. Je ne veux pas me précipiter. Mais les Playoffs, c’est là où la Ligue se fait le plus d’argent. Si nous sommes tous d’accord pour reprendre et jouer les Playoffs, je pense que ça peut générer les revenus nécessaires pour avoir un salary cap solide l’année prochaine. Les Playoffs, c’est ça qui est important. »

Pour Jaylen, les joueurs veulent reprendre la compétition, à condition que ça soit dans un environnement sécurisé évidemment.

# Objectif 82 matchs la saison prochaine

Si une décision devrait bientôt être prise concernant la suite de la saison 2019-20, c’est évidemment difficile de dire pour l’instant comment se déroulera la prochaine. Mais si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’objectif est de pouvoir jouer les 82 matchs habituels.

« Plus que jamais, il y a un mouvement pour jouer 82 matchs l’année prochaine. Car un calendrier réduit signifie moins de revenus. Ils vont essayer de jouer tous les matchs » a déclaré Woj via son podcast.

Avec une saison 2020-21 qui pourrait commencer en décembre, ça risque de demander une vraie adaptation pour pouvoir jouer tous les matchs.

# De nouvelles dates pour les TQO

Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo ont été décalés à 2021 et on a pris connaissance aujourd’hui des nouvelles dates concernant les quatre tournois de qualification olympique chez les hommes. Ils se dérouleront du 29 juin au 4 juillet 2021 dans quatre lieux, à savoir Victoria (Canada), Split (Croatie), Belgrade (Serbie) et Kaunas (Lituanie). Ces tournois concernent 24 équipes au total, qui auront à cœur de décrocher leur place pour les JO.

After discussions with the International Olympic Committee, FIBA has confirmed that the rescheduled men's FIBA Olympic Qualifying Tournaments will be played from June 29 to July 4, 2021. https://t.co/UfxKTI65XF — FIBA media (@FIBA_media) May 14, 2020

# Mais aussi…

Dans un mémo, la NBA a apporté des recommandations à ses équipes concernant la meilleure manière de voyager pour les joueurs et le staff dans le cadre de la reprise des entraînements. La Ligue souhaite que la voiture soit privilégiée à l’avion pour éviter d’être en contact avec d’autres voyageurs, « si la distance avec la ville où se situe l’équipe est raisonnable ». (Twitter Adrian Wojnarowski)

À quoi ressemblera le salary cap de la saison prochaine avec les grosses pertes de revenus de la Ligue cette année ? C’est encore trop tôt pour le dire mais d’après un membre du front office d’une franchise NBA, il pourrait perdre 25 à 30 millions de dollars en 2020-21. Ouch ! Et pour rester dans les chiffres, les franchises évoluant dans les petits marchés – qui profitent notamment de la répartition des revenus engendrés surtout par les plus grandes franchises – pourraient perdre jusqu’à 20 millions par saison. (ESPN)

En perdant sa sœur à cause du coronavirus, D.J. Mbenga fait partie de ceux qui ont été directement impactés par le COVID. Déjà très impliqué à travers sa fondation au sein de la République démocratique du Congo, l’ancien pivot des Lakers compte mettre les bouchées doubles pour soutenir son pays natal face à cette crise et l’ensemble des problèmes qui existent : « Je vais me battre pour tout. Pour aider ces gamins, pour aider tout le monde, et surtout les femmes ». (Los Angeles Times)

En parlant de solidarité, Mike Scott – en partenariat avec Red Bull – a délivré 600 repas au staff de nuit d’un hôpital pour enfants de Philadelphia. (NBCS Philly)

Jae Crowder ne veut pas de précipitation pour un retour, même si les gens s’ennuient en ce moment sans sport à la TV. « Je ne veux pas qu’on se précipite juste parce que les gens sont à la maison, n’ont rien à faire et veulent nous voir jouer au basket. Mais je veux tout de même reprendre » a déclaré le joueur du Heat via un Instagram Live avec Richard Jefferson diffusé sur ESPN.

« Je croise les doigts pour une reprise de la saison. » Lors d’un entretien avec Yahoo Sports, l’intérieur des Cavs Kevin Love a montré son envie de rejouer cette saison, même si ça sera évidemment très étrange sans la présence des fans. Pour lui, le sport a un rôle à jouer dans ce contexte difficile.

On entend souvent dire que le champion de la saison 2019-20 – s’il y en a un bien sûr – aura un astérisque à côté. Qu’en pense le coach des Clippers Doc Rivers ? « Ce sont les perdants qui disent cela. Ceux qui gagnent ne disent pas ça. Si on gagne, on aura une parade, un gros trophée et des bagues. » Et bim, ça c’est dit. (Uninterrupted)

# Pendant ce temps-là

Mood when you got good weather in Boston https://t.co/Vu33bnBcxo — Jaylen Brown (@FCHWPO) May 15, 2020

Scott Brooks now has no hair, but it's for a good cause. pic.twitter.com/JDfvCdRyvj — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) May 14, 2020