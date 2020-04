Game of Zones – saison 7, épisode 1 : quand Dwyane Wade découvre l’univers du Mediadel

Suite au trailer dévoilé au début du mois, on attendait avec impatience le 30 avril, date du début de la septième et ultime saison de Game of Zones. Comme prévu, le premier épisode vient de sortir sur la chaîne YouTube de Bleacher Report. Et comme toujours, c’est épique.

Bienvenue dans le Mediadel, c’est-à-dire l’univers de Marc Stein, Adrian Wojnarowski ou encore Shams Charania. Pour les débuts de la saison 7, c’est effectivement le monde des médias qui est mis à l’honneur, avec Sir Dwyane Wade en personnage principal, ce dernier voulant se lancer dans sa nouvelle carrière après avoir raccroché les sneakers. Aux côtés de Mister Wind Horse, il découvre notamment la bibliothèque géante nommée basket-reference – une séquence durant laquelle James Harden prend un énorme headshot – avant de faire un tour dans le jardin du Mediadel, où sont réalisés les pondcasts. Mais surtout, il rend visite au maître de la breaking, le Woj, dans la tour des corbeaux, qui est notamment le lieu de connexion avec les fanlings. Enfin, Wind Horse et Sir Wade décident de partir pour Mill of Waukee, car Giannis et les siens sont sur le point de se faire attaquer.

Voilà voilà, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir ce premier épisode de huit minutes qui promet déjà pour la suite. Pourquoi faut-il que ça s’arrête ??