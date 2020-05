Les maillots NBA en version comics : le designer srelix a pondu quelques pépites, on passe le temps comme on peut chez les génies

Un designer, srelix de son petit nom, a bien utilisé son temps ces derniers mois puisqu’il nous offre pas moins d’une vingtaine de modèles de jerseys NBA à la sauce comics. Allez hop, petit tour du propriétaire.



En ces temps durs sans basket-ball, tout le monde s’occupe comme il peut et certains prennent même de leur temps pour nous régaler. C’est le cas du dénommé srelix qui, sur Instagram, a mélangé deux univers qui lui parlent particulièrement, la NBA et les super-héros. Le délire est super sympathique et certains designs sont absolument magnifiques. Cela pourrait même donner, pourquoi pas, des idées à des designers de la Grande Ligue pour des maillots spéciaux, et si le résultat ne sera pas forcément pas du goût de tout le monde, on est bien obligé de reconnaître que l’initiative est plaisante et on a du mal à croire que vous ne trouverez pas votre bonheur dans la liste. Si vous voulez découvrir les Nuggets façon Joker ou les Celtics version Green Lantern, rendez-vous sur la page Instagram de srelix qui a réalisé ses designs pour les 30 équipes NBA ou presque. Avec tout ça, une chose est sûre, avec les joueurs NBA on pourrait créer une sacrée équipe d’Avengers. On vous laisse à votre imagination pour composer cette dernière mais pour vous aider, on vous partage ci-dessous les créations de srelix ou Mikey Halim de son vrai nom.

N’hésitez pas à donner vos impressions sur ces créations et surtout à aller féliciter le designer pour son travail.