Victor Oladipo confirme qu’il pourrait être de retour sur les parquets pour la reprise : les fans d’Indy ont de plus en plus le sourire

On le sait, Victor Oladipo pourrait finalement répondre présent pour la reprise de la saison à Orlando, lui qui continue de s’entraîner avec ses copains chez Mickey. Interrogé par des journalistes, le MIP 2018 a confirmé la possibilité de retrouver les parquets dès cette saison.

Jouera pas ? Jouera ? Le feuilleton Oladipo continue et visiblement, la tendance se dirige vers la deuxième option. Si les Pacers devaient se passer de leur numéro 4 pour la reprise, Victor a fait le déplacement avec ses partenaires direction Orlando. Le Shams a récemment rapporté que Totor était en bonne forme et qu’il avait repris le chemin de l’entraînement, de quoi imaginer une équipe d’Indiana avec Vic sur le terrain. Mais que dit le principal intéressé ? Disons qu’il envisage sérieusement de jouer si le physique suit.

"I'm trending upwards. Hopefully when the time comes to make that decision, it will be easy to make." pic.twitter.com/Y1for4Y1Mj

— Indiana Pacers (@Pacers) July 15, 2020