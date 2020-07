Victor Oladipo officiellement forfait pour la reprise : t’as raison Vic, laisse T.J. Warren et Jimmy Butler s’expliquer comme des grands

Victor Oladipo a donc décidé de rester à l’écart des rencontres qui se dérouleront après le 30 juillet à Orlando. Olade préfère se préserver pour la saison 2020-21. Les vacances feront du bien pendant que les… Holiday (Justin et Aaron) essaieront de porter la franchise de l’Indiana.

Déjà très peu vu dans les différentes salles NBA cette année avec seulement 13 rencontres après sa rupture du tendon quadricipital la saison dernière, Totor a donc fait une croix sur une reprise chez Mickey. Coupé dans sa montée en puissance après des prémices sympathiques d’un retour au haut niveau en janvier dernier, il n’a finalement pas voulu jouer avec sa santé. Le fait de jouer ne le mettrait pas à l’aise d’après sa déclaration à The Athletic.

« Je veux vraiment jouer, et en tant que compétiteur et coéquipier, cela me déchire de prendre cette décision. J’ai l’impression d’être dans une bonne période dans ma rééducation et de me rapprocher de plus en plus de mes 100 %. Mais avec toutes les variables, la manière dont je dois augmenter ma charge de travail à 5 contre 5, le risque accru de blessure des tissus mous qui pourrait retarder ma rééducation, et la configuration exacte inconnue de la bulle… je n’arrive pas à me mettre à l’aise pour jouer. Je dois être intelligent et cette décision n’a pas été facile, mais je crois sincèrement que continuer sur la voie que je suis en train de suivre et être en pleine santé pour la saison 2020-21 est la bonne décision pour moi ».